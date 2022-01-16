نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض jarir bookstore مكتبة جرير اليوم على الشاشات الذكية والجوالات الحديثة في المقال التالي
عروض جرير السعودية 15 يناير 2022، عروض jarir bookstore مكتبة جرير تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض المميزة جدًا على العديد من منتجاتها وبمناسبة نهاية عام 2021 وبداية عام جديد 2022 قامت مكتبات جرير بتقديم تخفيضات بأسعار خيالية ومميزة جدًا، ويتساءل العديد عن هذه العروض والفروع التي تقدمها، وخلال موضوع هذا اليوم سأتحدث معكم عن بعض العروض التي يقدمها جرير في يناير 2022.
عروض جرير الاليكترونية لهذا الأسبوع وخصم شامل مجمع على الجوالات والأكسسوارات والحواسيب
عروض جرير اليوم
عام 1974 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض تم إنشاء مكتبة صغيرة تسمى مكتبة جرير وجرير، وكانت هذه المكتبة متخصصة في الأدوات والمستلزمات المدرسية، وتم إنشاء الفرع الثاني منها بعد مدة صغيرة، ولكن بعد التوسع في هذه المكتبة قامت بتجارة الأدوات المدرسية والأدوات الالكترونية، ويوجد لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير السعودية يناير 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض على معظم منتجاتها وخاصًة الأجهزة الإلكترونية، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير هاتف أبل آيفون 12 سعة 256 جيجابايت لون ابيض، سعره 3119 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات جوال ايفون 11 برو سعة 256 جيجابايت، بلون ذهبي سعر 4383 ريال سعودي
- عروض جرير ايفون آيفون 12 برو سعة 512 جيجابايت، اللون الأزرق سعره 4369 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة ال جي مقاس 65 بوصة، اللون الأسود،سعره 5799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جوال سامسونج جالكسي E51 سعة 128 جيجابايت،سعر 807ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي S 21 ألترا سعة 256 جيجابايت بسعر 3869 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة سامسونج AU 7000. 70 بوصة، بسعر 4499 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير جوال سامسونج جالكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجابايت سعر 3799ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سامسونج جالكسي S10 بلس بسعر 4190 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة هاير مقاس 65 بوصة، H65K6UG 24 بسعر 2499 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة سكاي وورث مقاس 70 بوصة، 70SUC9400، بسعر مميز جدًا فقط 3099 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين جوال هُونر 50 المميز سعة 256 جيجابايت، بسعر 2099 ريال سعودي.
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