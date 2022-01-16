نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الالكترونية على الأجهزة المنزلية وخصومات مزلزلة على مستلزمات المطبخ في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 15 يناير 2022، عروض أسواق العثيم السعودية موضوع مهم جدا للعديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لان مجموعه أسواق عبدالله العثيم قد تعودت العملاء الخاصين بها على العروض الأسبوعية الممتازة جدا على جميع المنتجات المتواجدة بها وتكون العرض ساري حتى نفاذ الكمية واخذ الموضوع اليوم ست احدث معكم عن العروض الخاصة بهذا الأسبوع و اذكر لكم بعض منها.
عروض أسواق عبدالله العثيم بالمملكة اليوم.. تنزيلات شديدة على المستلزمات المنزلية واحتياجات المطبخ
أسواق عبد الله العثيم السعودية
خلال الثمانينات من القرن الماضي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية قام المستثمر السعودي عبد الله العثيم بعمل سوبر ماركت العثيم وكان في البداية فرع واحد فقط صغير ولكن بعد أن توسع فيه أصبح له العديد من الفروع في جميع انحاء المملكة العربية السعودية وهذا كان من تأسيس رجل الأعمال السعودي عبد الله العثيم اصبح مشهور جدا ومن افضل المتاجر التجارية المفضلة لدى العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية وفي دول الوطن العربي.
عروض العثيم الاسبوعية هذا الأسبوع
تقوم مجموعات أسواق العثيم ما بتقديم عروض بشكل أسبوعي على المنتجات الخاصة بها وتكون بأسعار وخصومات مميزة جدا واليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم صانع طعام كينوود سعر الحبه 212 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية شاشة ال اي دي 32 بوصه سعرها 449 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم قدر ضغط السيف جرانيت حجمه 9 لتر بسعر 115 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية غلاية كيك اونست سعرها 39 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم قدر سويت هوم غير لاصق حجم 30 سم بسعر 65 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين خلاط أوكارينا كهربائي مع مطحنة سعر الحبه 119 ريال سعودي
- عروض اسواق العثيم يوجد زبدة فول سوداني لسونيا عسل وزن 340 جرام بسعر 5.50ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زيت نور دوار الشمس حجم 2.7 لتر بسعر 31.95ريال سعودي .
- عروض العثيم الرياض اليوم قهوة علي كافيه كلاسيك سعر الكيس .21.95ريال سعودي .
- العثيم ماركت اكتساب معجون سيجنال مبيض وزن 100 مللي بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم جبنة دوبل كريم بسعر الكيلو 13.95ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ثوم مقشر كيس وزن 500 جرام سعر كيس 6.95 ريال سعودي.
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