نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هائلة من لولو ماركت Lulu Market تخفيضات الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هائلة من لولو ماركت Lulu Market تخفيضات الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية، لولو ماركت تقدم لكل أسرة الراحة والرفاهية بأفضل سعر ممكن، وأعلى جودة موجودة في الأسواق السعودية، حيث أنه يوفر بشكل دائم الاختيارات العديدة التي يحتاجها المواطن في منزله، وإليكم النشرة الخاصة بتلك التخفيضات التي تشتمل على طاولة حاسوب محمولة، ومكواة بخارية مصنوعة من أعلى الخامات، ويوجد أيضًا الكثير من العروض على قسم المفروشات سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

عروض لولو ماركت على الأثاث

استعرض لولو ماركت في تخفيضاته الطاولات المحمولة التي تخص الكمبيوتر لكل من يعمل في المنزل لتوفير الراحة الكاملة له، ويوجد أيضًا الرفوف المعدنية والخشبية التي تخص الملابس الثقيلة والخفيفة وإليكم تفاصيل العروض

رف للملابس مصنوع من مادة الألومنيوم والألياف، ويحتوي على مقابض وأرجل البلاستيكية وإطارات وبراغي بسعر 115 ريال سعودي بدلٍا من 149 ريال سعودي.

طاولة كمبيوتر محمول بحجم: 55x32x22.3 سم، مصنوعة من أنبوب مطلي بمادة البولي فينيل كلوريد، ألوان متنوعة بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

رفوف المعاطف مصنوعة من خامة معدن بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت Lulu Market على المفروشات

وفيما يخص قسم المفروشات وغرفة المعيشة، فقد قدم لولو ماركت عروضًا وتخفيضات رائعة على المناشف الصغيرة والكبيرة من أجود أنواع الأقمشة وسوف نتعرف عليها في السطور القليلة القادمة

سجاد، ماركة Jewels، مصنوع من خامة 56٪ بوليستر، بحجم 220×300 سم ، بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

مناشف وأردية ماركة Maple Leaf خامتها 100٪ بوليستر، بحجم: 33×33سم بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 20 ريال سعودي.

منشفة حمام ماركة Homewell، بحجم 70×140 سم، بألوان وتصاميم متنوعة بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت Lulu Market على الأجهزة الكهربائية

وقدم المتجر عروض مذهلة على بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة التي تحتاجها في المنزل، لكي يوفر أسلوب حياة أسهل وأسرع.

مكواة نانو سيراميك تعمل بالبخار بقوة ٢٦٠٠ واط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

دفاية جدارية، ماركة نيكاي، بقوة٢٠٠٠ واط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

مكنسة بقوة 2000 واط يضمن أداء قوي، تشتمل على آلة أسطوانة ، وفوهة أرضية ، وعصا تمديد، ومجموعة خرطوم، وفرشاة شقوق وأدوات، وحقيبة فلتر مع حامل حقيبة، مصممة بخزان سعة 21 لتر، مؤشرات الشفط تضمن الكفاءة، تساعد وظيفة المنفاخ في إزالة الغبار عن الأسطح المختلفة، يوفر الخرطوم والعصا الطويلة وصولاً إضافياً في المساحات الضيقة، بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

هكذا نكون قدمنا لكم جزء بسيط من عروض هائلة من لولو ماركت Lulu Market تخفيضات الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية