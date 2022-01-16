شوف لفترة محدودة خلال يناير عروض بنده الصفحة الرئيسية على اللحوم والدجاج وغيرهم

تخفيضات عديدة اليوم ضمن عروض بنده ماركت بمختلف مدن السعودية، والتي تضم خصومات خاصة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، وخاصة اللحوم والدجاج بأنواعهم بتخفيضات تصل إلى 50%، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة مميزة الجودة، وكذلك تنتشر بالفروع خصومات أخرى على أسعار المنتات الغذائية المعلبة، والمثلجة، وغيرهم من منتجات طازجة أيضاً من خلال موقع ثقفني لجديد عروض دول الخليج العربي بكل تفاصيلها في المقال التالي:

عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصومات حصرية تصل إلى 60%

تخفيضات خاصة على أسعار الدجاج السعودي المحلي بأنواعه، ومنهم: خصومات خاصة على أسعار الدجاجة الطازجة نظيفة الأمعاء من الفقيه بحجم 1000 جرام، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج الطازج من البشاير، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الدجاج الفاخر الطازج من ماركة اليوم، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج الطازج من التنمية، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار داج إنتاج ودجاج رضوى نظيف الأمعاء.

تنزيلات مميزة من بنده ماركت Panda market offers بالسعودية

تتوفر كذلك خصومات مميزة أخرى من بنده ماركت Panda market السعودي بمدن المملكة، والتي تشمل: خصم مميز على سعر البطلطس المقلية الهاش براونز بحجم الكيلو الكامل، كما تتوفر خصومات أخرى منهم على أسعار الدجاج البروستيد زنجر الفيليه والشرائح عبوات بحجم اليلو، وعرض آخر منهم على سعر عبوات بامية زيرو المجمدة من ماركة ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات صدور الدجاج الطرية بحجم الكيلو، وخصم آخر منهم على سعر عبوات ٤٥٠ جم من قوانص وكبد الدجاج، وغيرهم من خصومات على أسعار أفخاد الدجاج الرفيعة، وغيرهم.

خصومات شهر يناير من عروض بنده ماركت الأسبوعية

عروض حصرية عديدة من ماركت بنده اليوم بالسعودية، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات برجر الدجاج، والبوب كورن، والتويستر، وشاركي الدجاج من أمريكانا Americana، وعرض على سعر العبوات الإقتصادية من أصابع البطاطس الرفيعة النصف مقلية بحجم 2.5 كجم، وعرض آخر منهم على سعر نقانق الدجاج من دو 400 جرام، وخصم آخر منهم على سعر البطاطس الويدجز.