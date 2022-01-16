شوف تسوق الآن أقوى عروض العثيم الأسبوعية لشتاء دافئ وخصومات تصل 52%

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى عروض الشتاء على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية، وغيرها العديد من العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وجميع احتياجات المنزل العصري فبادر بالسرعة وتسوق الآن من خلال أحد فروع شركة أسواق عبد الله العثيم السعودية للبيع بالتجزئة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، وتمتعوا بأوفر الأسعار بالإضافة إلى الاستفادة من العروض التي تشمل جمع نقاط اكتساب المجانية والتي من خلالها يمكنكم استخدام هذه النقاط في شراء احتياجاتكم مجانا من خلال بطاقة اكتساب، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض أسواق عبد الله العثيم اليوم.

عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية المتنوعة:

شاي ليبتون باكت بخصم 52% للعبوة 200 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 39.25 ريال.

أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي بخصم 41% للكيس وزن 10 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

وفر حتى 13% على عرض كرتونة دجاج ساديا محمد بدون أحشاء بسعر 128.50 ريال سعودي بدلاً من 148 ريال.

سكر ناعم أبو فهد وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 34.50 ريال.

كرتونة بسكويت سادة للشاي من هالي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

زيت أبو فهد متعدد الاستخدامات للقلب والطبخ سعة العبوة 2.4 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

عروض الخضروات والفاكهة الطازجة وغيرها:

بطاطس للقلي والتحمير وعمل أفضل الوصفات بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

بروكلي الغني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض على موز بلدي بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو.

زهرة لعمل أشهى الوصفات سواء بالقلب والتحمير أو حتى السلطات بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

شمندر أو البنجر كما يطلق عليه البعض بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

سلة تفاح رويال جالا بسعر 6.95 ريال سعودي للسلة.