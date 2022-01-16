نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده حتى 24 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده المذهلة حتى 24 يناير، نبدأ تقريرنا لعروض اليوم ب شواية مع غطاء كليك أون بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 30%، يتوفر محضرة قهوة تركي كولين بسعر 129 ريال بدلاً من 175 ريال خصم 27%، تتوفر غلاية زجاجية جيباس سعة 1.8 لتر بسعر 65 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 18%، يتوفر مكنسة كهربائية جيباس سعة 21 لتر بسعر 209 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر بسعر 305 ريال بدلاً من 389 ريال خصم 22%.

خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية

يتوفر قطاعة سينكور بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 16%، يتوفر تخفيضات على الأجهزة الكهربائية من ضمنهم خلاط يدوي كي أون 800 وات بسعر 105 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 37%، يتوفر قطاعة مولينكس بسعر 229 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 18%، يتوفر طاهية هالوجين أي تي سي بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 50%.

عروض هايبر بنده المذهلة

يتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 24%، يتوفر عجانة جيباس بسعر 339 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 32%، يتوفر محضرة طعام مولينكس بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات الأجهزة الكهربائية قلاية بدون زيت فيليبس 1425 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 62%، يتوفر عصارة مولينكس بسعر 109 ريال بدلاً من 119 ريال خصم، يتوفر غلاية فيليبس بسعر 169 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 20%، كما يتوفر تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة سمارت بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%.

عروض هايبر بنده على الجوالات

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 32%، يتوفر من بين أقوى تخفيضات الشاشات تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 33%، يتوفر فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر فيفو واي 51 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10%، يتوفر فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 1199 ريال ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات بدلاً من 1299 ريال.