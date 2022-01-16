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شوف خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده حتى 24 يناير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده حتى 24 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات عروض هايبر بنده المذهلة حتى 24 يناير، نبدأ تقريرنا لعروض اليوم ب شواية مع غطاء كليك أون بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 30%، يتوفر محضرة قهوة تركي كولين بسعر 129 ريال بدلاً من 175 ريال خصم 27%، تتوفر غلاية زجاجية جيباس سعة 1.8 لتر بسعر 65 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 18%، يتوفر مكنسة كهربائية جيباس سعة 21 لتر بسعر 209 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر بسعر 305 ريال بدلاً من 389 ريال خصم 22%.

خصومات 62% على جميع الأجهزة الكهربائية

يتوفر قطاعة سينكور بسعر 109 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 16%، يتوفر تخفيضات على الأجهزة الكهربائية من ضمنهم خلاط يدوي كي أون 800 وات بسعر 105 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 37%، يتوفر قطاعة مولينكس بسعر 229 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 18%، يتوفر طاهية هالوجين أي تي سي بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 50%.

عروض هايبر بنده المذهلة

يتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 24%، يتوفر عجانة جيباس بسعر 339 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 32%، يتوفر محضرة طعام مولينكس بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده  تخفيضات الأجهزة الكهربائية قلاية بدون زيت فيليبس 1425 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 62%، يتوفر عصارة مولينكس بسعر 109 ريال بدلاً من 119 ريال خصم، يتوفر غلاية فيليبس بسعر 169 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 20%، كما يتوفر تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة سمارت بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%.

عروض هايبر بنده على الجوالات

يتوفر  تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 32%، يتوفر من بين أقوى تخفيضات الشاشات تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 33%، يتوفر فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر فيفو واي 51 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10%، يتوفر فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 1199 ريال ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات بدلاً من 1299 ريال.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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