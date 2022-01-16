شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات

شركة اكسترا شركة تختص في الإلكترونيات، حيث أن تلك الشركة تتواجد في المملكة العربية السعودية التي تعمل على بيع جميع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث أن شركة اكسترا من الشركات التي تأسست في عام 2003، على أن الشركة تكون شركة مساهمة استطاعت أن تدخل إلى الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر عام 2018، وكذلك فإن شركة اكسترا متخصصة في بيع هواتف الجوال والكاميرات مع العديد من المستحضرات الثانية.

عروض اكسترا السعودية

شركة اكسترا شركة تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها مستمرة من أجل تقديم العروض الرائعة والكبيرة ومعها الخصومات المذهلة والقوية للغاية، كما أن شركة اكسترا حريصة لتقديم تلك العروض والخصومات بأسعار متناسبة مع المواطنين.

كذلك تعد شركة اكسترا من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وهي متخصصة لبيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، ومعها الأجهزة المنزلية، حيث يتواجد في الشركة نحو اثنان وأربعون فرع للشركة ومعهم اثنان فرع في عمان والبحرين.

عروض اكسترا السعودية

هاتف من النوع إينفينكس اكس 6888 سعة 32 جيجا بايت 3 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 509 ريال سعودي.

هاتف من النوع إينفينكس اكس 689 سي سعة 64 جيجابايت 4 جي رام باللون البنفسجي سعره يكون 549 ريال سعودي.

شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة عالية الوضوح تكون بسعر 3799 بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة التليفزيون حجم 55 بوصة عالية الوضوح تكون بسعر 2649 بدلًا من 3499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا