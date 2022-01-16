شوف عروض العثيم اليوم خصم من 20 وحتي 60% أقوى خصومات السعودية شهر يناير 2022

عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم سوق متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يقوم بتقديم وطرح أروع الخصومات مع أكبر العروض القوية خلال هذا الشهر الجاري، كما أن تلك العروض والخصومات تقدم من خلال شركة العثيم التي تقوم بتوفير وتواجد كافة المستلزمات والمستحضرات التي يطلبها ويحتاج اليها جميع الأشخاص والمواطنين بالسعودية، وذلك بسبب أن الهايبر متواجد به كل المستلزمات الغذائية والغير غذائية مع أيضًا كافة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وعدة مستلزمات ثانية.

أقوى عروض العثيم خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% وحتي نهاية الشهر ألحق العروض

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم تعتبر شركة من الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعد من السلاسل القوية والكبيرة التي يتم تواجدها في الترتيب رقم اثنان في السوق المركزي من ناحية المبيعات بعد سوق بنده بالمنزلة الذي يكون تابعًا إلى مجموعات صافولا، وكذلك فإن المجلة التي تسمى فوربس التي تتواجد في أمريكا قد قامت بتصنيف ذلك الهايبر في سنة 2016، بأنه يعد من أكبر الأسواق وأشهر في كافة أنحاء العالم العربي.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من الفلفل البارد الأصفر أو الأحمر يكون 7.95 ريال سعودي.

450 جرام من المكرونة الأسباجتي من النوع قودي يكون سعرها 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

400 جرام من شوربة هالي شوفان عدد ثلاثة حبات يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

الأرز الأبيض البسمتي من النوع باب القصر مقدار 5 كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.

1.5 لتر من من الزيت لايت لايف اونلاين من النوع النخيل 11.50 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم