شوف أقوى عروض الشتاء الدافئة مع العثيم هتوفر أكثر لا تفوتها

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قم الآن بزيارة أسواق عبد الله العثيم واحصل على أقوى عروض الشتاء الدافئة مع العثيم هتوفر أكثر، ولا يمكنك تفويت خصومات العثيم بمناسبة الويكند في أسواق عبد الله العثيم بتخفيضات تصل إلى نصف السعر مع أسعار مجنونة، مع أسواق عبد الله العثيم سوف تحصل على خصومات كبرى وعروض خاصة لن تجدها في أي هايبر ماركت أخر داخل المملكة العربية السعودية، كما تستطيع الحصول على أفضل تخفيضات الشتاء داخل المملكة والحصول على كافه منتجات منزلك الأساسية والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها أي منزل عصري، كما أن هذه العروض تسري منذ يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يناير لعام 2022 كما أنه في حالة انتهاء الكميات المحددة من داخل أسواق ومخازن العثيم يكون العرض لاغي.
أقوى عروض الشتاء الدافئة:
- يمكنك تحقيق أكبر استفادة من عروض وخصومات أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة والحصول على كيلو من كنافة بالقشطة بخصم وصل إلى 50% حيث أن السعر الأساسي للكيلو قبل الخصم قد وصل إلى 40 ريال سعودي،ولكن الآن بعد الخصم المقدم من أسواق العثيم أصبح السعر الأصلي للبيع لكافه العملاء هو 20 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك الاستفادة من التخفيضات وشراء كيلو معجنات مشكلة من أسواق العثيم بسعر 29.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر البيع للعملاء قبل التخفيض وهو 34.95 ريال سعودي.
- تورتة بلاك فورست وسط سعر الحبة قبل الخصم للعملاء هو 49.50 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر الحبة بعد التخفيضات المتوفرة في أسواق عبد الله العثيم أصبح السعر هو 38.95 ريال سعودي.
- كما تستطيع الحصول على علة كوكيز الشوكولاتة ديلوكس سعر العلبة الوسط هو 14.95 ريال سعودي. للكيلو بعد الخصم وبدلاً من السعر الأساسي الذي حددته أسواق العثيم للبيع. لكافة العملاء وفي جميع الفروع وهو 23.50 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر العلبة الكبيرة بعد الخصومات الموجودة هو 24.95 ريال سعودي. بدلاً من السعر الأصلي للبيع وهو 34.95 ريال سعودي.
- احصل على كعك سمسم وزن 750 جم سعر العلبة هو 12.95 ريال سعودي بدلا من سعر 17.50 ريال سعودي.
- عرض على اساور عادي بالسمسم وزن 450 جم وبسعر البيع الأساسي للعملاء بعد التخفيض. وهو 11.95 ريال سعودي من أسواق العثيم.
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