شوف حصريا لا يفوتك أقوى عروض جرير السعودية خصومات تصل ل50% علي جميع المنتجات

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مكتبة جرير تكون من المكاتب الشهيرة والكبيرة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة لديها العديد من الأفرع التي وصلت إلى نحو تسعة وثلاثون فرع يتم تواجدهم في العديد من الأماكن المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر في مكتبة جرير نحو ألف ومائتان عامل لكي يستطيعوا القيام بعمل كافة المتطلبات التي يريدها الزبائن، كما أن الفرع الأول الخاص لمكتبة جرير قد افتتح في عام 1979 بمحل صغير يتواجد في الرياض.
عروض مكتبة جرير
تكون مكتبة جرير شركة رائدة بالسوق المركزي، حيث أن هذه الشركة تكون متخصصة بمجال البيع وهذا من أجل تواجد كل الاحتياجات والمتطلبات المكتبية والمدرسية، وأيضًا يتواجد في مكتبة جرير جميع الألعاب التي يريدها ويحبها الأطفال، كما يتوافر في مكتبة جرير كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والبرامج وجميع الإلكترونيات والأثاث المكتبي وغير ذلك، وكذلك تكون مكتبة جرير من المكاتب التي حصلت على سمعة رائعة ومتميزة بين كافة الأشخاص بالمملكة العربية السعودية.
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تخفيضات جرير
- تنزيلات مكتبة جرير علي كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي بافيليون 15 الخاص بالألعاب سعة 256 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 4899 بدلًا من 5299 ريال سعودي.
- تخفيضات مكتبة جرير علي كمبيوتر المحمول من النوع ام اس اي كوديكس 5 أوكتا للألعاب سعة 8 جيجا بايت 32 جي رام يكون بسعر 8499 بدلًا من 11599 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اسوس روج ستريكس 16 جي رام 4 جيجا بايت يكون بسعر 5699 بدلًا من 6099 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اسير نيترو 5 سعة 16 جي رام 4 جيجا بايت يكون بسعر 4699 بدلًا من 6299 ريال سعودي.
- خصومات مكتبة جرير علي سعر ايباد برو 12.9 سنة 2021 سعة 16 جيجا بايت يكون 9899 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- القرص المحمول الصلب من النوع سان ديسك يكون بسعر 1299 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- لينوفو يوجا تاب 11 سعة 128 جيجا بايت 4 جي رام يكون بسعر 1649 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
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