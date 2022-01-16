شوف عروض العثيم القوية وتخفيضاتها الهائلة على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة ودعم خاص حتى 12% لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تفوتها

بمناسبة عودة الشتاء نقدم لكل عملائنا المميزين عروض العثيم الجديدة تحت شعار عروض الشتاء الدافئة التي ينتظرها الجميع كل عام لما تحتويه من تخفيضات وخصومات أكثر من رائعة على مختلف الأجهزة التي تلزم كل بيت. كما بدأت أسواق عبدالله العثيم في تفعيل الدعم في برنامج اكتساب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التي تتمثل في كلاُ من الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة بتوفير دعم يصل حتى 12% لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

أقوى عروض العثيم على على الأجهزة الإلكترونية