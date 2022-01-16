نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم القوية وتخفيضاتها الهائلة على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة ودعم خاص حتى 12% لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تفوتها في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم القوية وتخفيضاتها الهائلة على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة ودعم خاص حتى 12% لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تفوتها - ثقفني
بمناسبة عودة الشتاء نقدم لكل عملائنا المميزين عروض العثيم الجديدة تحت شعار عروض الشتاء الدافئة التي ينتظرها الجميع كل عام لما تحتويه من تخفيضات وخصومات أكثر من رائعة على مختلف الأجهزة التي تلزم كل بيت. كما بدأت أسواق عبدالله العثيم في تفعيل الدعم في برنامج اكتساب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التي تتمثل في كلاُ من الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة بتوفير دعم يصل حتى 12% لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
أقوى عروض العثيم على على الأجهزة الإلكترونية
- اشتري شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، تلفزيون ذكي بشاشة عرض حجمها 42 بوصة، بدرجة وضوح عالية الجودة اتش دي. بالإضافة إلى أنها مزودة بعدة تطبيقات مثل الفيس واليوتيوب وغيرها الكثير مثل الموبايل. بسعر 869 ريال سعودي.
- رسيفر وافليت ديجتال، يتميز بدقة اتش دي، بسعر 59 ريال سعودي.
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