شوف عروض جرير اليوم خصومات وتخفيضات على الشاشات واللاب توي والجوالات تصل ل 60%

عروض جرير المملكة العربية السعودية تكون مكتبة جرير من المكاتب الرائدة في السوق المركزي والمالي، كما أن هذه المكتبة يتواجد بها المتطلبات والاحتياجات التي تكون متخصصة بالمكاتب مع احتياجات المدارس أيضًا، وكذلك يكون متواجد ومتوفر في تلك المكتبة كل الألعاب التي يحتاجها ويريدها ويحبها كافة الأطفال، مع تواجد جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأثاث المكتبي، كما أن مكتبة جرير قد استطاعت أن تستحوذ على السمعة الرائعة بين جميع الزبائن بالمملكة العربية السعودية.

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عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير أكبر العروض المتميزة والرائعة المتواجدة بمكتبة جرير التي يتم تخصيصها من أجل بيع كافة المستلزمات والمستحضرات بمناسبة انتهاء سنة 2011، وبداية سنة ثانية وهي 2022، كما أن هذه الخصومات والعروض التي يتم تقديمها من خلال مكتبة جرير متواجدة حتى ذلك اليوم الموافق الثالث عشر من شهر يناير الجاري، وكذلك افتتحت المكتبة فرع ثانيًا في محافظة المجموعة ليعد من الفرع رقم 56 من الفروع الموجودة بالسعودية.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على طقم الخط والتشكيل من النوع ليز عربي نقاط مختلفة الحجم باللون الأسود تكون بسعر 36 ريال سعودي.

خصومات جرير حامل الوثائق اللاصق من النوع توب تيم حافظة إيه 4 شفافة تكون بسعر 30 ريال سعودي.

تنزيلات جرير مشبك الورق الخاص بالملفات من النوع ايلبا من البلاستيك باللون الأبيض يكون بسعر 5 ريال سعودي.

عبوة الحبر السائل من النوع اتش بي 652 باللون السماوي والأرجواني والأصفر يكون بسعر 57 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم