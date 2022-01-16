مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 في مصر والخليج تعرف على سعرها وامكانياتها

تُعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر(Toyota Land Cruiser) من أقوى المركبات المساهمة بالسوق، حيث تشمل مجموعة من البرامج التحكمية والرفاهية التي تساعد السائق في تحديات الطرق، بالإضافة إلى طريقة إنتاجها المتطور الذي يدعمها أفضلية التعامل لمعرفة الطرق الوعرة، بالإضافة أن بها كوكبة ذات جودة عالية الأداء من طرق الحماية والأمن مثل ( هكلية الوسائد الهوائية)، (ستائر الشبابيك الجانبية)، وآلية أداة الضوء المرتفع المتكيف( AVs)، بالإضافة إلى جهاز التنبيه والإشعار عند ملاحظة النقاط العمياء.

مواصفات تويوتا لاند كروزر في مصر 2022

مركبة تويوتا كروزر 2022 مزودة بأحدث الإمكانيات التي تمكن القائد على السير باحترافية، حيث بلغ معدل 5.145 متر، وارتفاع 1.890متر، وعرض 1.980متر.

كما أن بها محرك سداسي الاسطوانات ستة سلندر بسعة (3500 سي)، وعزم أكثر للدوران يبلغ (650 نيوتن)، بالإضافة أنها تتمكن من مساحة كبيرة للتخزين في خلف السيارة، وجنوط رياضية مصممة بطريقة فريدة، وأيضًا بها مرايات ضوئية جانبية للإشارات.

إضافة إلى شبكات كثيرة المقاطع في أمام المركبة لسهولة التعامل مع التنقل الديناميكية للهواء، كما أنها تستطيع على خلق قوة بمقدار (409 حصان)، وتحتوي على 7 كراسي مريحة الجلوس.

سعر المركبة تويوتا لاند كروزر الحديثة 2022

موديل 2022 لسيارة تويوتا لاند كروزر بمعارض مصر تبلغ قيمتها الحالية أربعة ملايين جنيه مصري، ولكن المركبة تختلف سعرها بمعارض السعودية، وذلك لاختلاف إصدارها سنويًا، والتي يبدأ سعرها من (262000 إلى 404000 ريال سعودي)، حيث أن المركبة تختلف من حسب عدد اسطواناتها ومحركاتها المتطورة.

أسعار مركبة ( Toyota Land Cruiser) المتعددة بالمملكة العربية