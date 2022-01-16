شوف اقوي عروض اكسترا و تخفيضات تصل ل 70% علي جميع الاجهزة

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شركة اكسترا تعد شركة مساهمة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة حريصة من أجل تقديم العروض الرائعة والكبيرة مع الخصومات المذهلة والقوية على العديد من المستحضرات والمنتجات، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص بمجال البيع على الكثير من المستلزمات والمستحضرات ومن ضمنها، كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة مثل، الأجهزة المنزلية والكهربائية بأكملها، حيث أن شركة اكسترا تمتلك نحو اثنان وأربعون فرع يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
عروض شركة اكسترا
تكون شركة اكسترا تمتلك العديد من العلامات التجارية الرائدة في كافة أرجاء العالم، كما أن تلك الشركة تعمل على توفير وتواجد جميع المتطلبات والاحتياجات التي يريدها العملاء من مستحضرات ومنتجات على سبيل المثال، كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وكذلك يتوافر في شركة اكسترا العديد من المستلزمات الأخرى منها، منتجات تخص العناية الشخصية مع عدة مستحضرات ثانية، ويتوافر مع جميع المنتجات ضمان لمدة طويلة.
عروض شركة اكسترا
- تخفيضات اكسترا علي هاتف من النوع ايفون 13 برو سعة 256 جيجابايت يكون بسعر 5199 ريال سعودي.
- هاتف من النوع ايفون 13 ميني سعة 256 جيجابايت يكون بسعر 3799 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا علي هاتف من النوع ايفون 13 حجم 512 جيجا بايت يكون بسعر 5299 ريال سعودي.
- سعر ابل ميج سيف شاحن اللاسلكي السريع للاير بودز والهاتف باللون الأبيض يكون 159 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- ساعة من النوع سامسونج جالكسي ووتش 3 الذكية 45 مم باللون الأسود تكون بسعر 999 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- سعر ايربودز من النوع ابل مع الغطاء الخاص بالشحن من الجيل الثاني باللون الأبيض يكون 539 بدلًا من 769 ريال سعودي.
- الشاحن المتنقل من النوع هواوي 10000 مللي أمبير باللون الأبيض يكون بسعر 79 بدلًا من 119 ريال سعودي.
- المكنسة العمودية من النوع تيفال التي تكون قابلة للشحن سعة الغبار 0.65 لتر باللون الزهري أو الأسود تكون بسعر 999 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- سعر منقي الهواء من النوع فيليبس باللون الأبيض يكون 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
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