نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي خلطة تلميع الألومنيوم ليصبح مثل المرآة بهذا المكون أو مجهود سيعود جديد بدون دعك تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة المطبخ هو عنوان ربة المنزل، لذا فإن كل سيدة تهتم أن تكون أواني مطبخها نظيفة ولامعة مثل المرآة، حيث معظم أواني المطبخ تكون من الألومنيوم، وبالتالي فتكون الأواني معرضة للاتساخ بسبب الطبخ الكثير فيها فيصبح شكلها غير محبب أبدا، ومن خلال موقعنا سنتعرف على بعض الطرق المستخدمة في تنظيف الألومنيوم وإعادتها نظيفة مثل الجديدة تماماً.

خلطة تلميع الألومنيوم

الصابون الأسود

يطلق عليه صابون الغار أيضا وموجود في جميع محلات العطارة.

في وعاء نضع فيه ملعقتين من زيت الزيتون و الصابون الأسود ثم نخلطهم معا لتتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة هذا المزيج إلى الأواني أو أي شيء ألومنيوم متسخ، وبسلك المواعين نزيل جميع الأوساخ.

قشر التفاح

في إناء نرفعه على النار، ثم نضيف فيه كمية من الماء ومعه قشر التفاح، ننتظر نصف ساعة حتى يغلي الماء ثم نطفئ النار وننتظر حتى يبرد ثم نبدأ بالتنظيف باستخدامه وباستخدام الصابون.

البيكنج بودر

نقوم بتدفئة كمية مناسبة من الماء على النار ثم نضع فيها كيس من البيكنج بودر، نقلبهم حتى يتكون خليط يكون مثل الكريم.

نطبق هذا الكريم على الطاسة أو أي إناء ألومنيوم وستري النتيجة المبهرة.

نقوم بغسل الطاسة بالماء والصابون وستعود كما كانت.

تنظيف الحلل بالخل والليمون

نقوم بإضافة مقدار من الماء في وعاء ومعه نضيف الخل ومعلقة ملح وعصير ليمونة.

نقوم بغسل الألومنيوم بواسطة سلك مواعين وستلاحظين لمعان الألومنيوم.

أهم النصائح للحصول على ألومنيوم نظيف ولامع

يجب أن تتأكدي من عدم أي شقوق في الإناء حتى لا تستجمع أي جراثيم عليها.

تلميع الألومنيوم بالخل كل فترة يحافظ عليه وعلى بريقه.

استخدمي ملمعات الألومنيوم دائما لتحصلي على أواني ذات لمعان عالي.

نظفي أواني الألومنيوم دائما ولا تنتظري تراكم الأوساخ عليها حتى يكون تنظيفها سهلا ولا يحتاج مجهود.

استخدمي الكحول في تعقيم الأواني لحماية صحة عائلتك.