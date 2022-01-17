بوتجازك هينور…خلطة رهيبة لإزالة حروق البوتجاز والأوساخ وإزالة أصعب الدهون والحروق

البوتوجاز من الأجهزة المستخدمة بكثرة في المطبخ، فهذا الجهاز لا نستطيع الاستغناء عنه في أي منزل، فمن خلاله نعد الطعام الذي لا غنى عنه في يومنا، لهذا يتسخ البوتجاز دائماً بسبب استخدامنا للزيوت أثناء الطهي وبالتالي تتراكم الدهون عليه، وأصبحت كل ربة منزل حائرة في ماذا تستخدم لتنظيف البوتجاز بشكل جيد، لهذا تستخدم مواد يمكن أن تكون مضرة للجلد، وبسبب ذلك سنستعرض معك طريقة لتنظيف البوتجاز دون أن يصيبك أي ضرر.

مكون وهمي لإزالة حروق البوتجاز والأوساخ

تعددت الطرق في تنظيف البوتجاز، وجميع الطرق اليوم بمكونات متوفرة في المنزل، ومن هذه الطرق:

ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم لتنظيف البوتجاز

المكونات

ملعقتين ملح ليمون.

حوالي كوبين من الماء.

نصف كوب من صابون الأطباق.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة ملح الليمون للحصول على بوتجاز نظيف ولامع