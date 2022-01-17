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عمر شويل - جدة بوتجازك هينور...خلطة رهيبة لإزالة حروق البوتجاز والأوساخ وإزالة أصعب الدهون والحروق - ثقفني
البوتوجاز من الأجهزة المستخدمة بكثرة في المطبخ، فهذا الجهاز لا نستطيع الاستغناء عنه في أي منزل، فمن خلاله نعد الطعام الذي لا غنى عنه في يومنا، لهذا يتسخ البوتجاز دائماً بسبب استخدامنا للزيوت أثناء الطهي وبالتالي تتراكم الدهون عليه، وأصبحت كل ربة منزل حائرة في ماذا تستخدم لتنظيف البوتجاز بشكل جيد، لهذا تستخدم مواد يمكن أن تكون مضرة للجلد، وبسبب ذلك سنستعرض معك طريقة لتنظيف البوتجاز دون أن يصيبك أي ضرر.
مكون وهمي لإزالة حروق البوتجاز والأوساخ
تعددت الطرق في تنظيف البوتجاز، وجميع الطرق اليوم بمكونات متوفرة في المنزل، ومن هذه الطرق:
ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم لتنظيف البوتجاز
المكونات
- ملعقتين ملح ليمون.
- حوالي كوبين من الماء.
- نصف كوب من صابون الأطباق.
- ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
طريقة تحضير وصفة ملح الليمون للحصول على بوتجاز نظيف ولامع
- نقوم بوضع كوبين الماء في وعاء ورفعهم على النار حتى يغلي الماء.
- نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم وملح الليمون بعد أن تم غليان الماء ونقلب إلى أن يذوب هذين المكونين.
- ثم بعد ذلك نضيف إلى الماء الصابون السائل ومعه الخل ونخلطهم سوياً.
- نزيل الخليط من على النار، ثم نضعه كله على البوتجاز.
- نستخدم قطعة من سلك الألومنيوم ونقوم بدعك جميع المناطق المتسخة بالبوتجاز وستري كل الدهون وهي تزال من عليه.
- ادعكي كامل البوتجاز حتى يصبح نظيف تماما من أي بقع.
- وفي النهاية استخدمي منشفة نظيفة في تنشيف البوتجاز.
- ثم نقوم بتنظيف الحوامل وعيون البوتجاز، فنقوم بوضع وعاء على النار به ماء وبعد أن يغلي الماء نضيف إليه صابون الأطباق ومعه قطع من صابون الوجه ونتركه على النار لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك نقوم بوضع عيون البوتجاز في هذا الخليط وننتظر حتى يغلي الماء وهي فيه.
- ثم بعدها نخرج العيون من الماء وندعكها بواسطة سلك المواعين لكي تكون نظيفة كلياً.
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