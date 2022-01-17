شوف عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم مهرجان عروض نهاية العام على جميع مستلزمات المنزل العصري، والتي تمثل فرصة عظيمة للتسوق لكل ست بيت ترغب في تجديد محتويات منزلها، أو لكل عروسة مقدمة على الزواج وتبحث عن أفضل الخامات وأجود الأنواع بأوفر الأسعار، حيث أن مجموعة بندة هايبر بنده تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى العديد من عروض السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

أجدد عروض بنده اليوم على الأجهزة المنزلية اللازمة في المطبخ:

قطاعة متعددة الوظائف من شركة سينكور بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

خلاط يدوي من كي أون قوة 800 واط بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

خلاط مع مطحنة من مولينكس بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

شواية مع غطاء من كليك أون بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

محضرة قهوة تركي من كولين بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال.

غلاية زجاجة من جيباس سعة 1.8 لتر بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

أحدث عروض بنده الأسبوعية الأدوات المنزلية:

صحن تمر معدني مع غطاء بمقبض ذهبي بسعر 27.50 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال.

صينية فرن مستديرة للفطائر فيست بسعر 19 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

طقم زجاجي للملح والبهارات من باسباتشي مكون من قطعتين بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

ترمس دبل ستيل لوك أند لوك، سعة 390 مل بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 58 ريال.

عروض بنده هايبر بنده للأجهزة الكهربائية والجوالات:

عجانة مع خلاط معدني أريتي قوة 550 واط بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

قطاعة مولينكس متعددة الإستخدامات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

غسالة جيباس بتعبئة علوية، سعة 10 كيلو غسيل بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال.

قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

فرن كهربائي مع شواية من جيباس سعة 42 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال.

مايكروويف جيباس سعة 30 لتر بسعر 439 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.

جوال تي سي ال 10 ال بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال.

تي سي ال 20 جوال سعة 256 جيجا بايت بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

شاومي ريدمي 9 سي جوال سعة 128 جيجا بايت، و 2 جيجا بايت رام بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عروض جوال شاومي ريدمي 9 اي سعة 32 جيجا بايت، بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

عروض الأدوات المنزلية: