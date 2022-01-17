نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا أنجح الوظائف في 2022 والسنوات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم وظائف لعام 2022 – الجزء الأول فيما يلي اكثر الوظائف في العام الحالي 2022 وفى الأعوام القادمة والمتوقعة حتى عام 2030, نظرا للتطور السريع الذي تحققه هذه الوظائف واحتياج سوق العمل اليها بصفة مستمرة والملاحظ أن الاتجاه العام هو لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات والذي يحتوى على طاقة ابداعية وتميز يتضح في الابتكارات التي تظهر على السطح كل فترة في ظل منافسة شديده يكون لصاحب الفكر الإبداعي فيها له الكلمة الأولى و الاخيرة .

الوظائف الأكثر منافسة في 2022 و السنوات العشرة القادمة

وظيفة تحليل البيانات

نظرا لكمية البيانات التي تدخل اغلب المؤسسات والشركات الكبيرة والتي تتطلب الاستفادة القصوى منها عن طريق تحويلها إلى بيانات وأرقام تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بالكفاءة والربحية ,هنا يتم الاحتياج إلى محلل بيانات على درجة من الاحترافية والمهارة في استخدام برامج تجميع وتحليل البيانات للوصول لأفضل النتائج والذي بدور يجب أن يكون مطلع على احدث التقنيات والتحديثات لما في هذا المجال من تطور مستمر كل يوم .

وظيفة مهندس روبوتات

من المتوقع أن تصبح من اكثر الوظائف تطورا وطلبا خلال الأعوام القادمة وحتى عام 2030 وان لم يكن تستمر حتى 2040 واكثر ما يميز هذا المجال حاليا قله الخبراء به مما يحقق لصاحب المعرفة والاحتراف دخل ممتاز وكما يتميز أيضا بأنه عمل ابتكاري ويظهر قدراتك الابداعية أو بمعنى أخر سوف تساعد في تغير العالم فعلا.

وظيفة مبرمج التطبيقات

البرمجة اصبحت اليوم من اكثر المجلات التي يحتجها سوق العمل حيث يعتمد عليها في مجالات الأنترنت و الشبكات وتطبيقات الهواتف الجوالة خصوصا وكثرة احتياج اغلب الشركات لتطبيق يستخدمه العملاء على هواتفه الجوالة لسهوله طلب الخدمة أو التداول أو شراء أون لاين ومن ناحية اخرى صاحب الخبرة الجيدة والطاقة الابداعية سوف يتميز جدا فى هذا المجال وبالتالي يحقق افضل الأرباح .

وظيفة كاتب محتوى الويب

يعتبر كتابة محتوى الويب من أكثر الوظائف طلبا ونجاحا فى الوقت الحالي ومستقبلا وذلك للزيادة المهولة في أعداد مستخدمي الإنترنت ومن اهم المهارات المطلوبة فى صاحب هذا المجال , القدرة الابداعية فى كتابة المقالات ,القدرات النحوية والإملائية فى الكتابة الصحيحة دون اخطاء,تقديم محتوى قوى مبدع لزياده عدد الزيارات ,استهداف المواضيع الاكثر بحثا,الاختيار الجيد للكلمات الافتتاحية لزياده عدد مرات البحث على الويب,الالتزام بالذوق العام دون اخلال بأى ثوابت.