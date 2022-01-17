نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 17 يناير 2022 مهرجان الطازج تخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 17 يناير 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي من أسواق العثيم، والذي يستمر لمدة 24 ساعة فقط، تخفيضات هذا الأسبوع من العثيم كبيرة جداً على منتجات مختلفة تشمل منتجات المأكولات والمشروبات، إلى جانب اللحوم والمخبوزات وبعض أغراض وأجهزة البيت، تلك العروض تتكرر أسبوعياً في يوم الاثنين وأفضل ما يميز تلك العروض هي العروض الطازجة على الخضروات والفاكهة، حيث تصل معظم عروض الطازج الأسبوعية إلى نصف السعر، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم الطازجة ليوم الاثنين بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 17 يناير 2022

قبل الإشارة إلى عروض اليوم من العثيم نود أن نذكركم بأن العروض الأسبوعية لأسواق العثيم ما زالت مستمرة على كافة الأغراض التي يحتاجها البيت من مأكولات ومشروبات وأغراض التنظيف وأدوات المنزل وكل ما يوجد في أسواق العثيم ماركت، تشمل العروض الخاصة باليوم الاثنين الكثير من المنتجات منها عروض الخضروات كيلو عليك وكيلو علينا.

احصل على كيلو من البصل الأحمر مع كل كيلو تشتريه، كرنب أبيض للسلطة احصل على واحدة مع كل واحدة تشتريها، كذلك التمر مع الدبس احصل على كيلو هدية مع كل كيلو، من المخبوزات احصل على كيلو هدية من لقمة القاضي مع كل كيلو.

اشتري واحدة من كيك اللوتس، واحصل على الثانية مجاناً، اشتري كيلو من كعك الدخن للحماية ومرضى السكر ثم احصل على الثانية مجاناً، اشتري كرواسون علبة بالزبدة بها 5 قطع ثم احصل على علبة أخرى مجاناً، احصل على واحدة بيتزا خضار وسط مجاناً عند شرائك لواحدة من نفس الحجم، كيلو حلاوة سادة الجميل مع كيلو مجاناً، كيلو شبيه جبن اسطنبول اصفر مع كيلو مجاناً.

عروض على أجهزة وأغراض المطبخ بسعر التكلفة، منها غلاية المياه سوبر باي بأشكال وألوان مختلفة، محضر الطعام إيه تي سي، كذلك قدر ضغط السيف جرانيت 7 لتر بسعر منافس، عروض على كافة أنواع اللحوم المتوفرة بقسم الجزارة بأسواق العثيم.

أحدث عروض العثيم الاثنين الطازج بصفحة واحدة

الصور التالية توضح كافة عروض اليوم من اسواق العثيم: