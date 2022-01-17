نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث ترددات قنوات النايل سات 2022 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن احدث ترددات قنوات النايل سات 2022 خاصة بعدما تم تغيير عدد كبير جدا من القنوات ترددها وسوف يتم بثهم علي الترددات الجديدة بداية من أول أيام عام 2022 كل عام وأنتم بخير وبمناسبة العام الجديد ومن هنا سوف نقدم لكم حصر شامل لجميع الترددات علي القمر الصناعي المصري نايل سات لعام 2022.

الجدير بالذكر توجد باقة متنوعة من القنوات التي تقدم محتويات مختلفة، فسوف تجدون قنوات متخصصة في الأفلام، المسلسلات، الأخبار، منوعات، وقنوات متخصصة في البرامج علي مدار ال 24 ساعة، وأول شيء يمكنك فعله هو عمل بحث آلي علي القمر الصناعي ككل بحيث يظهر لك جميع الترددات المخزنة في جهاز الاستقبال الخاص بك ثم إدخال الترددات الجديد التي سوف نذكرها لكم فيما يلي:

ترددات قنوات النايل سات 2022

تردد قناة سي بي سي cbc



مجموعة قنوات سي بي سي من القنوات المميزة جدا وبها عدد من البرامج الحصرية والمسلسلات المميزة حيث تقدم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وهذا البرنامج له شعبية كبيرة علي مستوي الوطن العربي وبرنامج من مصر وبرامج عديدة وبالنسبة للتردد الجديد هو 11785 ومعدل الترميز هو 27500 والاستقطاب رأسي – V ، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6

تردد قناة الحياة

قناة الحياة قناة مصرية مميزة تذاع علي النايل سات وبها العديد من البرامج المميزة منها الحياة اليوم والمطبخ وغيرها من البرامج المميزة ويكون ترددها 12207 و اتجاها عمودي (v) ويوجد تردد أخر للقناة وهو 10873 واتجاها عمودي أيضا، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سما دبي

قناة سما دبي هي قناة إماراتية تبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولها متابعين سواء من مصر وباقي بلدان الوطن العربي والعالم أجمع وهي قناة متنوعة ومميزة تقدم برامج منوعات وبرامج أخبارية بالإضافة إلي عرض المسلسلات والأفلام