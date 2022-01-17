شوف بخصم يصل إلى 60% على جميع الأجهزة والسلع الغذائية عروض لولو هايبر ماركت اليوم

تنزيلات حصرية بخصم يصل إلى 60% على كافة أنواع المأكولات والمشروبات الطازجة والمطبوخة تتوفر عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في كل فروع لولو في المملكة العربية السعودية، كما تتوفر خصومات أخرى منهم على أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأنواعها، ومنها: خصومات خاصة على أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة وباقي أجهزة الشقة، وغيرهم من مولدات عدة، نعرض لحضراتكم كل هذه العروض وأكثر من خلال موقعنا ثقفني يومياً لحصد كل جديد في الدول العربية، وإليكم تفاصيل عروض لولو ماركت اليوم:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم

عروض عديدة متوفرة من لولو هايبر ماركت اليوم Lolo hyper market على جميع أدوات المطبخ المتنوعة، ومنها: خصم خاص على سعر قدر الضغط الستانليل ستيل من شيفلان بسعة ٧ لتر، وعرض آخر منهم على سعر طقم أواني الطهي الستانليس ستيل من كوركماز المكونة من ٩ قطع، وعرض آخر منهم على سعر عطر باكو ريان للرجال بحجم ١٠٠ ملل، وتخفيضات أخرى منهم.

خصومات السعودية اليوم في فروع لولو هايبر ماركت Lulu

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي خصومات لولو ماركت السعودي على: سعر شامبو ضد القشرة من Head & Shoulders، وعرض آخر منهم على سعر صابون المسك الخفيف من جرجليز، وتنزيل آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل بالياسمين بحجم ٧،٥ كجم، وعرض مسحوق غسيل جينتو.

خصومات أخرى من لولو هايبر ماركت بالسعودية Lulu

توجد بفروع هايبر لولو Hyper Lulu تنزيلات حصرية تضم: البطانية الماجيك من مورا تصل إلى ١٣٠ ريال سعودي، وخصم آخر منهم يصل إلى 40% على سعر طقم مسار القطار المتنوع، وغيرهم على أسعار عبوات الفحم القابل للإشتعال من لولو Lulu بحجم ٤ كيلوجرام، وخصم آخر منهم على سعر طقم حقائب السحب القماشية من جيوردانو ٤ عجلات ٣قطع متنوعة بخصم يصل إلى 50%، وخصم آخر منهم على سعر الكرسي القابل للطي من كيلكو، وخصم آخر منهم على سعر بطانية مورا قولد المزدوجة الطبقتين بخصم ١٧٠ ريال سعودي، وغيرهم كثير من الخصومات المميزة الأخرى.