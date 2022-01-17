شوف تنزيلات فورية ضمن عروض العثيم ماركت بالسعودية تصل إلى 50% لفترة محدودة بجميع الفروع

تنزيلات حصرية وعروض فورية نقدمها لكم اليوم ضمن عروض العثيم ماركت الأسبوعية بخصومات الإثنين من كل أسبوع على جميع أنواع الفواكه الطازجة والخضروات، والتي تصل قيمة الخصم بها إلى 50%، حيث يمكنكم الإستمتاع بأعلى جودة وأقل سعر على كل ما تحتاجونه من جميع أنواع الخضروات الطازة والفواكه المحلية والمستوردة بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل عروض اليوم من خلال موقع ثقفني:

عروض العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية لفترة محدودة

تخفيضات متميزة من العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، وحتى نفاذ الكميات على مختلف أنواع الخضروات الطازجة والفواكه، ومنهم: خصم خاص على سعر تمر انتاج النخيل خلاص القصيم بحجم كيلو، وتوفير آخر منهم على سعر الأناناس الإستوائي، وغيرهم على أسعار كرتونة الجوافة الكاملة، وكذلك يوجد خصم آخر على سعر الكيوي والتفاح الأصفر، وغيرهم على أسعار الرمان بسعر التكلفة.

تنزيلات اليوم من العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

عروض مميزة من العثيم هايبر ماركت على كثير من الخضروات الطازجة المحلية، ومن بينهم: خصم مميز على سعر الفلفل الأخضر الحار، وعلى سعر القلقاس الطازج، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر الجزر المستورد والليمون، وتنزيل حصري منهم على سعر البطاطس والكوسة الطازجة.

تخفيضات متنوعة من داخل فروع العثيم ماركت حتى نفاذ الكميات

من داخل قسم المخبوزات بهايبر ماركت العثيم نعرض لكم أحدث عروضهم على جميع أنواع المخبوزات والحلويات الطازجة ضمن مهرجان عروض كيلو عليك وكيلو علينا، ومنها: خصم خاص على سعر بيتزا الخضار الوسط، وخصم آخر منهم على سعر زود البرازق المميز المذاق بحجم وسط، وعرض آخر منهم على سعر كعك الدخن للحمية ومرضى السكر، وتنزيل مميز آخر على سعر عبوات الكرواسون السادة وبالجبنة بالزبدة المكونة من 5 حبات، وتخفيض منهم على سعر كيلو لقمة القاضي، وعلى سعر الكيك الطازج المميز بأنواعه من كيك الشكولاتة، وكيك الفانيليا، وكيك اللوتس، وكيك البلاك فوريست، وغيرهم كثير من الكيكات الطازجة بأحجام مختلفة، وخصومات أخرى عديدة من العثيم ماركت.