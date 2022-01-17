نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة من 12 يناير حتى 18 يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت سلسلة أسواق العثيم بجميع فروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية عن بدء عروض الأسبوع الحالي من الثاني عشر من يناير حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق الثامن عشر من يناير، حيث تختص أسواق العثيم بتقديم أنواع مختلفة من المنتجات ما بين منتجات الطعام والغذاء ومنتجات المنزل ومنتجات الأطفال والعائلة وتتميز بأنها تقدم تلك العروض بخصومات جبارة لأكثر من 50% لجميع عملاء أسواق العثيم وفيما يلي نعرض عليكم عروض أسواق العثيم الجديدة لهذا الأسبوع.

سلسلة أسواق العثيم بالسعودية

تعتبر أسواق العثيم من أشهر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية والتي تملك لعدد كبير من الفروع الموزعة في جميع مدن المملكة، حيث تمكنت من أن تصبح الأسواق الأفضل للعملاء في السعودية سواء كانوا مقيمين أم مواطنين من خلال تقديمها لأفضل المنتجات بجودة متميزة لا توفرها العديد من المتاجر الأخرى، مع العلم أن أسواق عبدالله العثيم تقدم العديد من الخدمات سواء في مجال البيع بالجملة للمتاجر أو بالتجزئة للعملاء.

خصومات أسواق العثيم في السعودية

مع كل مناسبة جديدة تعلن أسواق العثيم عن عروض جديدة ومتنوعة تتفق مع تلك المناسبة سواء كان شهر رمضان أو الأعياد أو بداية الدراسة في المدارس بالسعودية أو بداية ونهاية كل عام جديد والعديد من المناسبات المختلفة التي تعلن أسواق العثيم عن عروضها المتميزة بها.

كما أنها لا تنتظر المناسبات الكبرى فقط ولكنها تقدم بكل أسبوع كذلك عروض متنوعة على منتجات الطعام بشكل خاص من المشروبات والفاكهة والخضروات والأطعمة المجمدة واللحوم والدجاج وعلى احتياجات المنزل ونظافته المختلفة مثل المناديل الورقية وأدوات تنظيف المنزل لكل ربة منزل، وتلك العروض تقدم بخصومات مميزة وتتخطى 50% لهذا يأتي الكثير من العملاء إلى أسواق العثيم يوميًا.

عروض العثيم الأسبوعية من 12 حتى 18 يناير

وبدأت عروض جديدة في العثيم تشمل أنواع عديدة من المنتجات الهامة لكل منزل خاصةً المنتجات الغذائية وإليكم مجلة عروض العثيم من 12 إلى 18 يناير:

وبذلك تنتهي العروض الحالية في أسواق عبدالله العثيم ويمكن متابعة العروض باستمرار من خلال المواقع الرسمية لأسواق العثيم على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة.