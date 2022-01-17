جالك ضيوف وعاوزة تفكي اللحمة أو الفراخ بسرعة تعالى أقولك على الطريقة... فكرة عبقرية لفك الفراخ واللحوم بسرعة رهيبة

طرق كثيرة ومختلفة لفك الفراخ واللحوم، طرق تفكيك اللحوم والدواجن بعد إخراجها من الفريزر كثيرة ولكنك هل تعلم مدى خطورة بعض الطرق التي يتم استخدامها في تفكيك اللحوم؟ عند تفكيك الدجاج بالماء في الحوض فإنك تقوم بنشر البكتريا التي تحتوي عليها بجميع أنحاء الحوض، وطريقة تفكيك الدجاج في درجة حرارة الغرف من الطرق المنتشرة ولكنها أيضًا تسبب تكاثر البكتريا، تجنبي تلك الأضرار الصحية وقومي بتفكيك اللحوم والدواجن بطرق صحية وخلال وقت سريع.

طرق كثيرة ومختلفة لفك الفراخ واللحوم

فك الفراخ واللحوم بالميكرويف

من أفضل طرق فك الدجاج المفضلة والصحية هي فكه عند طريق المكرويف، حيث أن وزارة الصحة أثبت أن تلك الطريقة لا تسبب تكون البكتيريا كما أنها لا تعرضها للتكاثر، وخلال وقت قصير يمكنك تفكيك تجميدها واستخدامها وطهيها.

طريقة فك الفراخ واللحوم بالميكرويف

يتم أخراج اللحوم أو الدجاج من الفريزر.

أزيلي اللحم بالكامل أو الدجاج وأخرجها من الأكياس ومن أطباق الفوم.

ضعيها في طبق قابل للدخول في الميكرويف.

أضبطي الميكروويف على برنامج تفكيك المجمدات.

قومي بترك اللحوم مدة 5 دقائق.

هكذا تصبح جاهزة اللحوم للاستخدام.

فكك اللحوم باستخدام الماء الساخن

تلك الطريقة غير مفضل أستخدامها مع جميع أنواع اللحوم، بل يفضل مع نوعية اللحوم جاهزة التحضير، مثل الأوراك الدجاج مجهزة التحضير أو البانية أو قطع الشيش المتبلة ومتروكة.

طريقة فكك اللحوم باستخدام الماء الساخن

قومي بإخراج اللحم من الفريزر واتركيها 5 دقائق.

أخرجيها من أكياسها و أطباق الفوم وقومي بلفها على ورق نايلون.

ضعيها في ماء ساخن بوعاء.

انتظري 10 دقائق حتى تتفكك.

يمكنك أستخدامها بعد ذلك.

أفضل ورق يمكنك استخدامه في تغليفها هو ورق النايلون حيث أنها لا يسبب أي ضرر على اللحوم ولا يتفاعل مع الحرارة متوسطة الدرجة.

يساعد ورق النايلون أيضًا في منع تسرب الماء من داخله إلى خارجه أو العكس، فإذا كنتي وضعة اللحوم متبلة لا يسبب في تسرب الماء

طريقة تفكيك طويلة المدة