سيارة الدفع الرباعي لكزس GX 2022 تخطف الأنظار تعرف علي سعرها ومواصفتها الآن

Lexus GX هي مركبة أنتجتها مؤسسة لكزس منذ سنة 2003 ميلادية، وهي المركبة التي عرضتها الولايات المتحدة لأول مرة بسوق أمريكا، حيث أنها زودت ببعض التطورات المتعددة ومحركات التحكم على مدار الأعوام السابقة، وهذة السيارة التي تنافس فئة الـ SUV، حيث أن موديل 2022 منها امتدادًا للعصر المطروح من الإطار منذ سنة 2010، والتي تعرض موديلات متطورة من ذلك الوقت، حيث أن نسخة هذا العام تُصدر بهيكلة متميزة من التقنيات الحديثة.

المواصفات الخارجية سيارة لكزس GX

تعد هذه المركبة من أحدث أنظمة السير، حيث أنها تتميز بقدرتها الهائلة من القوة وسهولة الأداء.

حيث أن GX هي الموديل الفاخر من مركبة تويوتا لاندكروزر في فكرة التطورات، والتصميم الخارجي لها رياضي الشكل، ونطاقها بقياس 18 بوصة والإضاءات الأمامية الأوتوماتيكية بخدمة ليد والتي تعمل بصورة تلقائية.

بالإضافة غلي المرايا القابلة للتغيير والتعديل، كما أن بها وسائل مساعدة للقائد التي تعمل على مراقبة وملاحظة النقطة العمياء، ونظام بقاء المركبة داخل الطريق والمحافظة والأمان.

مواصفات محرك لكزس GX

هذه المركبة تنتشر بأفضل المحركات الفريدة من نوعها، والتي تحتوي على سعة (4.6 لتر) بمقدار ثمانية سلندر يخلق عنه قوة (301 حصان).

وأيضًا عزم الدوران حوالي (329 رطل) قدم.

بالإضافة إلى الستة السرعات الأوتوماتيكية، حيث أن المركبة تسارع من صفر إلى 96 كيلومتر في ظل (7.2ثانية).

يعتبر التسارع أضعف بصورة كبيرة مقابل أودي كيو سفن التي تحتوي على محرك ستة سلندر في ظل (6.1 ثانية)، والأخرى بي ام دبليو X5 والتي قدرت سرعتها (4.2 ثانية) فقط.

مواصفات سيارة لكزس GX

تمتلك المركبة من الداخل على الخشب والجلد الهائل العالي ذات الذوق الراقي.

وتتكون من المقاعد المتعددة في المركبة وهي عبارة عن مقاعد أمامية وهذه قابلة للتحرك.

ومقاعد مسطحة بالصف الثاني للمركبة.

وأخرى بالصف الثالث والتي يُعتبر حجمها أصغر من باقي المقاعد وهي مخصصة لصغار السن.

كما أنها تمتلك تسعة مكبرات صوت وإطار ترفيهي عن طريق شاشة ذات 10.3 بوصة قابلة للاتصال بلوتوث الهواتف والموبايلات الصغيرة الذكية.

سعر سيارة لكزس GْX

مركبة لكزس GX تبلغ قيمتها النقدية والتي تبدأ من (205،000 ريال سعودي) حتى( 247,000 ريال سعودي)، وأسعارها في مصر حسب فئاتها والتي تستهل من 500000 حتى 3000000 جنيه مصري.