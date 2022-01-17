شوف تخفيضات مهرجان الطازج العثيم على الخضراوات والفاكهة

تخفيضات مهرجان الطازج العثيم، مع عروض مهرجان الطازج في ⁧‫أسواق عبد الله العثيم‬⁩ هتوفر أكثر مع أسعار مجنونة تصل إلى نصف السعر، كل ذلك ضمن مهرجان الطازج في أسواق العثيم على الخضراوات والفاكهة والتي يقدمها العثيم بسعر التكلفة كل يوم اثنين، كما يقدم مجموعة أخرى من العروض حيث عندما ستحصل على كيلو ستأخذ الثاني مجانا من أسواق العثيم يوم الإثنين الموافق 17 يناير من عام 2022، أيضا تقدم ⁧‫أسواق عبد الله العثيم عروض الشتاء الدافئة‬⁩ التي توفر لك أكثر من أي مكان أخر داخل المملكة، تلك العروض التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وتنتهي غداً الثلاثاء في الساعة الثانية عشر من بعد منتصف الليل.

تخفيضات مهرجان الطازج العثيم: