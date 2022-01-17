نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مهرجان الطازج العثيم على الخضراوات والفاكهة في المقال التالي
تخفيضات مهرجان الطازج العثيم، مع عروض مهرجان الطازج في أسواق عبد الله العثيم هتوفر أكثر مع أسعار مجنونة تصل إلى نصف السعر، كل ذلك ضمن مهرجان الطازج في أسواق العثيم على الخضراوات والفاكهة والتي يقدمها العثيم بسعر التكلفة كل يوم اثنين، كما يقدم مجموعة أخرى من العروض حيث عندما ستحصل على كيلو ستأخذ الثاني مجانا من أسواق العثيم يوم الإثنين الموافق 17 يناير من عام 2022، أيضا تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض الشتاء الدافئة التي توفر لك أكثر من أي مكان أخر داخل المملكة، تلك العروض التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وتنتهي غداً الثلاثاء في الساعة الثانية عشر من بعد منتصف الليل.
تخفيضات مهرجان الطازج العثيم:
- وفر مع تخفيضات 1 + 1 مجاناً أي كيلو عليك وكيلو عليهم كل يوم اثنين بأسواق العثيم، احصل على ملفوف محشي بسعر 3.95 ريال سعودي وهو سعر البيع بعد التخفيض، لعدد 2 حبة من العثيم.
- اشتري من ضمن تخفيضات أسواق العثيم في مهرجان الطازج المقام كل يوم أثنين داخل كافة فروع العثيم، اشتري عدد 2 كيلو من بصل أحمر مصري بسعر الكيلو الواحد وهو 1.95 ريال سعودي لجميع عملاء أسواق العثيم.
- أيضا يمكنك التمكن من الحصول على أكبر استفادة من تخفيضات أسواق عبد الله العثيم في مهرجان الطازج. والحصول على كيلو طماطم محمي بسعر التكلفة الأساسية للكيلو وهو 3.45 ريال سعودي.
- أيضا متاح لك الحصول على 2 حبة من هيل زينا احمر برطمان 250 جم. وستحصل عليها بسعر الحبة الواحدة وهو 49.95 ريال سعودي، وضمن تخفيضات 1 + 1 مجانا من أسواق عبد الله العثيم.
- أسواق عبد الله العثيم تقدم لكم خصومات على الفاكهة فتعطيك الكيلو بسعر التكلفة الأصلية له. حيث يمكنك الحصول على كيلو الرمان الهندي من العثيم بسعر تكلفته الأساسية وهو 12.50 ريال سعودي.
- كما يمكنك شراء كيلو تفاح أصفر بسعر التكلفة من أسواق العثيم وهو سعر البيع لكافة العملاء بعد التخفيض. وداخل كافه فروع أسواق عبد الله العثيم بسعر 5.95 ريال سعودي.
- استفيد من خصومات العثيم واحصل على كيلو كيوي بسعر التكلفة وهو 6.95 ريال سعودي للكيلو.
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