شوف أقوى العروض من أسواق عبد الله العثيم مهرجان الطازج

أقوى العروض التي تقدمها أسواق العثيم مول في السابع عشر من يناير الموافق يوم الإثنين، ويتسارع الجميع للحوصل على منتجات أسواق عبد الله العثيم بسبب جودة منتجاته التي حصلت على إعجاب جميع عملائه، وأيضا بسبب العروض الرائعة وأقوى الخصومات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم، ويقوم السوق اليوم بتقديم أقوى العروض والخصومات على الخضراوات، الفاكهة، والمخللات، والمكسرات، والعصائر، والقشطة، كما يوجد في بروشور العروض أقوى الخصومات على اللحوم، والدجاج، والأجهزة الكهربائية وفي السطور القادمة سنعرض لكم بعض من هذه العروض.

أسواق عبد الله العثيم

احصل على عدس زود أحمر مجروش بوزن 1 كيلو، بسعر 8.50 ريال سعودي للكيس.

قم بالحصول على زبادي المراعي كامل الدسم بوز 2 كيلو، بسعر 10.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري شبيه جبن الأبيض بدر بسعر20.95 ريال سعودي ل 2 كيلو.

قم بالحصول على جبن رومي فيكتو مصري بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على زيتون كالاماتا جولدن بليت مخلى، بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري زيتون اليسا أسود بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

وفر مع أسواق عبد الله العثيم واحصل على قشطة الصافي بوزن 100 جرام، بسعر 7 ريال سعودي ل ثلاث حبات

قم بشراء مكسرات مشكلة بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على سميد زود خشن بوزن 1 كيلو، بسعر 6.40 ريال سعودي.

قم بالحصول على عصير نادك بطعم البرتقال بسعة 1.5 لتر، بسعر 8.50 ريال سعودي للحبة.

العثيم مول

احصل على لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد، بسعر 30.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري لحم غنم سوانكي طازج بالعظم، بسعر 41.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على دجاج إنتاج طازج كيس بوزن 1000 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي للحبة.

كوسة خضراء بسعر 5.45 ريال سعودي للكيلو.

اشتري ليمون بسعر 3.85 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على فلفل حار أخضر بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم مول