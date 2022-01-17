شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم لفترة محدودة تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، يوفر هايبر بنده أقوى وأكبر العروض معها الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية وذلك يكون بإستمرار، كما أن هايبر بنده يعمل على عرض وتقديم تلك العروض والخصومات القوية اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يناير في عام 2022 إلى جميع زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ينتظرون تلك الخصومات والعروض التي يوفرها سوق بنده من أجل حصولهم على كافة ما يتطلبونه، وكذلك فإن تلك العروض والخصومات المتواجدة في الهايبر تتواجد على كل المستلزمات سواء الغذائية أو غير الغذائية.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده شركة تم تأسيسها في عام 1979 فهي تعتبر من أهم الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت من ضمن الشركات المتخصصة في السوق التجاري وهذا من أجل بيع كل المستلزمات والمستحضرات الغذائية مع الغير غذائية أيضًا في الهايبر، وبعدها انتشرت بنسبة كبيرة للغاية إلى أن صارت من الشركات الشهيرة والكبيرة في ذلك المجال عند تواجد وتوافر الكثير من المجموعات المتخصصة بصافولا والتي كانت تمتلكها بنهاية القرن رقم 20 إلى ذلك اليوم.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 125 جرام من أصابع الذرة من النوع بيوقلز عدد ثلاثة قطع يكون بسعر 14.95 بدلًا من 20.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 480 جرام من الجبن الأصلية من النوع تشيدر كرافت القابلة للدهن تكون بسعر 14.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية جلي مرطب خفيف خاص باليدين من النوع فازلين مقدار 250 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 50 مل من كريم اليدين من النوع ماريون تكون بسعر 23.75 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية