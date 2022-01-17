شوف تخفيضات بنده الشهرية 60 خصم% حتى نهاية الشهر تسوق الآن

تخفيضات بنده الشهرية، يتوافر في هايبر بنده كافة المستحضرات والمنتجات التي يحتاجها كل المواطنين والأشخاص من مستحضرات ومنتجات غذائية وغير غذائية إلى كل جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بمنح وإعطاء عدة أصناف يتواجد بها جودة كبيرة وعالية من أجل توافرها بالأسعار المتناسبة مع جميع الأشخاص والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده قد حصلت واستحوذت على عدة جوائز مثل، الجائزة التي تخص المسؤولية الاجتماعية المتواجدة في المملكة العربية السعودية سنة 2013، وكذلك جائزة الخاصة بأفضل وأحسن علامة تجارية بآسيا عام 2011.

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تخفيضات بنده الشهرية

تكون شركة بنده شركة حريصة لكي تقوم بتقديم الخصومات الكبيرة والمذهلة مع العروض القوية والرائعة للغاية، فيمكن أن تقدم تلك الخصومات والعروض سواء كانت بصورة يومية أو تقديمها وطرحها بشكل أسبوعي، حيث أن شركة بنده تكون من الشركات التي حصلت ونالت على أربعة مراكز يتم تخصيصها بالتوزيعات الرئيسية التي تتوافر وتتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة لديها ستمائة شاحنة تقريبًا حتى يستطيعوا توصيل سبعون ألف مستحضر غذائي وغير غذائي أيضًا إلى الهايبر.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده الأسبوعية سوبر ديلوكس من النوع المهياج مقدار 450 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 42.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده اليوم 4 قطع من عيدان البطاطا من النوع فايركو مقدار 45 جرام يكون بسعر 11.75 بدلًا من 19.80 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليومية 120 جرام من شرائح البطاطس الطازجة من النوع إكسل عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده الأسبوعية