انت الان تتابع تفاصيل خبر جميع أكواد فودافون استخدام خدمات فودافون بأسهل الطرق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

فودافون – Vodafone شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم خدمات شبكات الهواتف المحمولة، وشركة فودافون هي اكبر شركة اتصالات في العالم وفي عام 1998، تم إطلاق شبكة فودافون مصر مباشرة تحت اسم كليك جي اس ام، وتم تغير العلامة التجارية إلي فودافون في عام 2002 .

قامت شركة فودافون بنشر أكواد الخدمات والاتصالات إلي جميع العملاء لكي تسهل علي جميع العملاء باستخدام جميع الخدمات من خلال بعض الأكواد المختصرة لتشغيل الخدمات، وسوف تجد في هذا المقال أشهر أكواد فودافون المستخدمة وأرقام الاتصال بخدمة العملاء داخل وخارج مصر.

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جميع أكواد فودافون

أولا الأرقام المستخدمة في الخدمات الصوتية :

رقم الخدمة ماذا يفعل هذا الكود 800 خدمة العروض اليومية لشركة فودافون 2121 خدمة دليل فودافون 818 خدمة فودافون وان 889 خدمة تفعيل الرسائل الصوتية للشركات 828 خدمة تفعيل الرسائل الصوتية للأفراد 808 خدمة تفعيل البريد الصوتي 881 خدمة التحصيل 880 خدمة تغير النظام 858 خدمة الشحن 848 خدمة تشغيل خط جديد 868 خدمة الاستعلام عن الرصيد

ثانيا أشهر الأكواد المستخدمة :

الكود ماذا يفعل الكود *858* رقم الكارت # كود الشحن السريع *21*777# كود تحويل الرقم إلى غير متاح *43# كود خاصية الانتظار *868*3# كود سلفني شكرا *100# كود معرفة الوقت *150# كود معرفة اخر رقم اتصل بك *868*2* الرقم المراد التحويل له # كود تحويل الرصيد *550*0# كود إلغاء الكول تون *550* كود الأغنية # كود تشغيل الكول تون *888*4# كود خدمات موبيل إنترنت *888*5# كود تشغيل خاصية التجوال *225# كود تجديد باقة مكالمات فودافون *818*2# كود نقاط فودافون وان *868*1# كود معرفة الرصيد *60# كود معرفة استهلاك الفيلكسات و المتبقي منها *878# كود معرفة رقم الخط الخاص بك *505* الرقم # كود خدمة كلمني شكرا *67*الرقم # كود تحويل المكالمات لرقم اخر

ثالثا الأكواد الخاصة باقات فليكس الشهرية :

الكود ماذا يفعل هذا الكود *020# الاشتراك في فليكس 20 *030# الاشتراك في فليكس 30 *035# الاشتراك في فليكس 35 *050# الاشتراك في فليكس 50 *070# الاشتراك في فليكس 70 *090# الاشتراك في فليكس 90

الأكواد الخاصة بخدمة فودافون كاش :

الكود ماذا يفعل هذا الكود *9*105# كود دفع فاتورة الكهرباء *9*3*رقم الهاتف المراد شحنه*قيمة مبلغ الشحن# كود تحويل فودافون كاش لرقم آخر *9*0*قيمة المبلغ # كود شحن رصيد للرقم الخاص بك *9*7*المبلغ*الرقم الذي تريد إرسال له المبلغ# كود تحويل مبلغ إلي رقم آخر من خلال فودافون كاش *9*9# كود معرفة أقرب فرع لفودافون كاش *9*1# كود الاستعلام عن رصيد فودافون كاش

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888 رقم خدمة العملاء من أي رقم فودافون 16888 رقم خدمة العملاء من أي رقم موبايل 02-252248888 02-252928888 رقم خدمة العملاء من أي خط ارضي 00201001888888 رقم خدمة العملاء من أي مكان حول العالم