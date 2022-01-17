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انت الان تتابع تفاصيل خبر جميع أكواد فودافون استخدام خدمات فودافون بأسهل الطرق والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements
فودافون – Vodafone شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم خدمات شبكات الهواتف المحمولة، وشركة فودافون هي اكبر شركة اتصالات في العالم وفي عام 1998، تم إطلاق شبكة فودافون مصر مباشرة تحت اسم كليك جي اس ام، وتم تغير العلامة التجارية إلي فودافون في عام 2002 .
قامت شركة فودافون بنشر أكواد الخدمات والاتصالات إلي جميع العملاء لكي تسهل علي جميع العملاء باستخدام جميع الخدمات من خلال بعض الأكواد المختصرة لتشغيل الخدمات، وسوف تجد في هذا المقال أشهر أكواد فودافون المستخدمة وأرقام الاتصال بخدمة العملاء داخل وخارج مصر.
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جميع أكواد فودافون
أولا الأرقام المستخدمة في الخدمات الصوتية :
|رقم الخدمة
|ماذا يفعل هذا الكود
|800
|خدمة العروض اليومية لشركة فودافون
|2121
|خدمة دليل فودافون
|818
|خدمة فودافون وان
|889
|خدمة تفعيل الرسائل الصوتية للشركات
|828
|خدمة تفعيل الرسائل الصوتية للأفراد
|808
|خدمة تفعيل البريد الصوتي
|881
|خدمة التحصيل
|880
|خدمة تغير النظام
|858
|خدمة الشحن
|848
|خدمة تشغيل خط جديد
|868
|خدمة الاستعلام عن الرصيد
ثانيا أشهر الأكواد المستخدمة :
|الكود
|ماذا يفعل الكود
|*858* رقم الكارت #
|كود الشحن السريع
|*21*777#
|كود تحويل الرقم إلى غير متاح
|*43#
|كود خاصية الانتظار
|*868*3#
|كود سلفني شكرا
|*100#
|كود معرفة الوقت
|*150#
|كود معرفة اخر رقم اتصل بك
|*868*2* الرقم المراد التحويل له #
|كود تحويل الرصيد
|*550*0#
|كود إلغاء الكول تون
|*550* كود الأغنية #
|كود تشغيل الكول تون
|*888*4#
|كود خدمات موبيل إنترنت
|*888*5#
|كود تشغيل خاصية التجوال
|*225#
|كود تجديد باقة مكالمات فودافون
|*818*2#
|كود نقاط فودافون وان
|*868*1#
|كود معرفة الرصيد
|*60#
|كود معرفة استهلاك الفيلكسات و المتبقي منها
|*878#
|كود معرفة رقم الخط الخاص بك
|*505* الرقم #
|كود خدمة كلمني شكرا
|*67*الرقم #
|كود تحويل المكالمات لرقم اخر
ثالثا الأكواد الخاصة باقات فليكس الشهرية :
|الكود
|ماذا يفعل هذا الكود
|*020#
|الاشتراك في فليكس 20
|*030#
|الاشتراك في فليكس 30
|*035#
|الاشتراك في فليكس 35
|*050#
|الاشتراك في فليكس 50
|*070#
|الاشتراك في فليكس 70
|*090#
|الاشتراك في فليكس 90
الأكواد الخاصة بخدمة فودافون كاش :
|الكود
|ماذا يفعل هذا الكود
|*9*105#
|كود دفع فاتورة الكهرباء
|*9*3*رقم الهاتف المراد شحنه*قيمة مبلغ الشحن#
|كود تحويل فودافون كاش لرقم آخر
|*9*0*قيمة المبلغ #
|كود شحن رصيد للرقم الخاص بك
|*9*7*المبلغ*الرقم الذي تريد إرسال له المبلغ#
|كود تحويل مبلغ إلي رقم آخر من خلال فودافون كاش
|*9*9#
|كود معرفة أقرب فرع لفودافون كاش
|*9*1#
|كود الاستعلام عن رصيد فودافون كاش
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خدمة عملاء فودافون :
|888
|رقم خدمة العملاء من أي رقم فودافون
|16888
|رقم خدمة العملاء من أي رقم موبايل
|
02-252248888
02-252928888
|رقم خدمة العملاء من أي خط ارضي
|00201001888888
|رقم خدمة العملاء من أي مكان حول العالم
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