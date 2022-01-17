نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو Saco اليوم ايفون ساكو وعروض اكسسوارات الجوال بخصومات 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو Saco اليوم أوفر لمحبي تسوق اكسسوارات الجوال من متجر ساكو أون لاين بخصومات تصل إلى 70%، بحيث يعلن متجر ساكو السعودية الإلكترونية عن عرض بعض المنتجات المختارة ضمن فئة اكسسوارات الهواتف الذكية بخصم 70% من سعر المنتج الأصلي، وتتوفر العروض عبر متجر ساكو أون لاين بإمكانكم التسوق من الموقع الرسمي واختيار ما يتناسب معكم من العروض والتخفيضات، وتشمل العروض سماعات ايربودز برو من ابل ووصلا HDMI كروم كاست، إلى جانب عروض أجهزة هواتف ايفون، وتضم العروض أيضًا أجهزة الشاحن المتنقل، والتي أصبحت من أساسيات عالم الهواتف الذكية بحيث تتمكن من الحفاظ على شحن بطارية الهاتف لأطول فترة ممكنة، كما يعرض متجر ساكو تخفيضات الأجهزة الكهربائية والمنزلية العصرية، وإليكم صور العروض وجميع تفاصيلها.

عروض ساكو Saco اليوم

تضم عروض ساكو هواتف ايفون 12 برو بإصداراته المختلفة، ويُعد من أفضل أجهزة تكنولوجيا الاتصالات في العصر الحالي، ويرجع ذلك لما يحتويه من مواصفات تقنية عالية الجودة، وتصميمه العصري بلمسات أنيقة، وذلك إلى جانب كاميرا فائقة النقاء والوضوح تعمل بكافة الوضعيات المختلفة ومع الإضاءة المختلفة، كما أنه متوفر بإصداراتها 128 جيجا، 256 جيجابايت و 64 جيجابايت، ولذلك فإن العروض تناسب الجميع.

هاتف ايفون 12 برو iPhone 12 Pro الإصدار 256 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 5199 ريال.

جوال ابل ايفون 12 برو الإصدار 128 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 4699 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 الإصدار 64 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 3799 ريال.

متجر saco عروض

الشاحن المتنقل من أهم القطع الإلكترونية التي يمتلكها أغلب مستخدمي الهواتف الذكية، وقد كانت مشكلة الحجم المساوي لحجم الهاتف تقريبًا تواجه أغلب مستخدميه، مما أوضح لمطوري الإلكترونيات ضرورة تصميم شاحن متنقل خفيف الوزن وسهل الحمل، وبإمكانه تأدية أكثر من وظيفة، مما يخف من عناء حمل الأشياء أثناء التنقل، ولذلك يعرض متجر ساكو شاحن متنقل بمرآة مصمم خصيصًا للفتيات، يتمتع بكافة المواصفات السابقة، ويؤدي أكثر من وظيفة بسعر مناسب.

شاحن متنقل باللون البنفسجي مزود بمرآة بيرل 3000 أمبير بسعر 39 بدلًا من 54.50 ريال.

باورد بانك متنقل باللون الذهبي مزود بمرآة بيرل 3000 أمبير بسعر 39 بدلًا من 54.50 ريال.

بنك الطاقة المتنقل باللون الذهبي الزهري مزود بمرآة بيرل 3000 أمبير بسعر 39 بدلًا من 54.50 ريال.

نتابع معكم أجدد خصومات وتخفيضات متجر ساكو الإلكتروني، وكل ما هو جديد في عالم العروض من جميع متاجر السعودية الأكثر شهرة، والتي تضمن للمستهلكين الجودة الممتازة بأقل الأسعار، مع إمكانية التقسيط على أكثر من 6 أشهر، تابعونا لمعرفة أجدد العروض.