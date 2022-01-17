نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات ايفون والكترونيات أرخص من Lulu Hypermarket السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت جوالات ايفون بخصومات رائعة، يأتيكم lulu hypermarket السعودية بصفقات رائعة على أجهزة ابل ايفون، ليعرضها للعملاء بأسعار حصرية وخصومات كبيرة في عروض بداية العام، ويوفر متجر لولو لخدمة التسوق من لولو أون لاين خدمات الدفع المرنة، التي تشمل الدفع النقدي عند الاستلام أو الدفع باستخدام بطاقات الإئتمان، أو الشراء من خلال خدمة تقسيط لولو ماركت السعودية على أكثر من 6 أشهر، وتشمل العروض مجموعة متنوعة من أحدث أجهزة ابل ايفون، ومنها جوال iPhone 13 pro، و iPhone 13 Pro Max بإصداراتهم المختلفة، كما تشمل عروض lulu السعودية على تخفيضات الإلكترونيات ومنها سماعات ابل ايربودز بإصدارات متعددة، إلى جانب ساعات ابل بتصميمات وإصدارات والوان متعددة، وإليكم صور العروض.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات ايفون

تُعد جوالات ايفون محط أنظار جميع المهتمين بأحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات الذكية، بحيث طورت شركة ابل Apple جوالات ايفون لتصبح الأولى بلا منازع أو منافس من حيث جودة البرمجة والخصائص التقنية، كما طورت في مساحات التخزين والتي كانت من أكبر المشكلات التي تواجه مستخدمي جوالات ابل iPhone، وبذلك تمكنت من الحفاظ على ريادتها في عالم تصميم وإنتاج التكنولوجيا الذكية، ومع إضافة بعض برامج الذكاء الإصطناعي تمكنت من الحفاظ على مكانتها في عالم التكنولوجيا الذكية، وإلكم أفضل عروض ايفون من لولو ماركت السعودية.

عرض ايفون 13 برو iPhone 13 Pro 128 جيجابايت بسعر 4569 بدلًا من 4699 ريال.

ايفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max 128 جيجابايت بسعر 5099 بدلًا من 5199 ريال.

عرض ايفون 13 برو ماكس 256 جيجابايت بسعر 5549 بدلًا من 5699 ريال.

لولو هايبر ماركت السعودية

لكل محبي اقتناء ساعات وسماعات ابل الذكية، التي تجعل من ممارسة أسلوب الحياة الصحي العملي أكثر سهولة وسلاسة، فكلاهما يعملان بعدة وظائف تمكن المستخدم من متابعة نشاطه البدني والصحي، إلى جانب نشاطه العملي ومتابعة جهازه الخاص، وتتمثل الوظيفة الأساسية في إمكانية الرد على المكالمات ومتابعة أعماله بسهولة.

ابل ايربودز 3 سماعة باللون الأبيض بسعر 799 بدلًا من 849 ريال.

عرض ابل ساعة متوفر الإصدار السابع 45 ملم بسعر 1899 بدلًا من 1969 ريال.

ابل سماعة ايربودز برو متوفرة باللون الأبيض بسعر 799 بدلًا من 1099 ريال.

ساعة ابل ايربودز الإصدار السابع 41 ملم بسعر 1749 بدلًا من 1849 ريال.

جمعنا لكم أوفر أسعار جوالات ابل ايفون، وعروض اكسسوارات الجوالات المميزة والإلكترونيات من لولو ماركت السعودية بتخفيضات وخصومات بداية العام، ونتابع معكم كل ما هو جديد في عروض السعودية من مختلف المتاجر.