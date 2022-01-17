انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور اعرف أفضل الفنادق في الدوحة للإقامة خلال كأس العالم 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف علي أفضل الفنادق في الدوحة للإقامة خلال كأس العالم 2022 حيث قمنا باختيار أماكن الإقامة الخاصة بنا في كأس العالم بعناية لمنح متابعينا أفضل الفنادق للسكن في قطر خلال فاعليات كأس العالم. من أجل تقديم تجربة فاخرة حقيقية ، تقع الفنادق في العاصمة الدوحة. حيث يعد هذا المركز الحضري المتطور مناسبًا لجميع أماكن كأس العالم ويوفر مطاعم رائعة وتسوقًا رائعًا ووفرة من المعالم الثقافية كما يوجد به العديد من الإستادات الرياضية التي تستضيف مباريات كأس العالم بقطر 2022 من أجل أجمل إقامة والاستمتاع بأفضل مباريات كرة القدم.

1- فندق ريتز كارلتون الدوحة بحيرة الخليج الغربي ، الدوحة ، قطر

يعد فندق الريتز أحد أفضل الفنادق في الدوحة وواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة لكأس العالم في قطر. يتيح لك فندق ريتز كارلتون ، الواعد “الفخامة المعاصرة مع دفء الترحيب العربي التقليدي” ، تجربة التقاليد الثقافية في قطر برفاهية من فئة الخمس نجوم. يقع على جزيرة خاصة صغيرة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسائل الراحة في المدينة واستاد لوسيل (الذي سيستضيف نهائي كأس العالم وسيكون بمثابة المكان الرئيسي للبطولة) .

هناك الكثير من وسائل الراحة للاستمتاع بها في هذا الفندق المذهل ، بما في ذلك مسابح داخلية وخارجية فاخرة ، وجاكوزي ، وشاطئ خاص مذهل ، ومركز لياقة بدنية حديث مكتمل بالفصول ، وملاعب تنس واسكواش ، ومنتجع صحي كامل الخدمات ، وسبعة مطاعم وصالات ، وأكثر من ذلك في جميع أنحاء مكان الإقامة ، يبذل الموظفون قصارى جهدهم لضمان إقامة لا تُنسى في عاصمة قطر.

سيستمتع ضيوفنا الذين يختارون أماكن الإقامة في أحد الأجنحة المذهلة في فندق ريتز كارلتون أيضًا بالدخول إلى صالة النادي الرائعة بالفندق. تقدم هذه المساحة الجميلة العديد من العروض التقديمية للطعام يوميًا بما في ذلك الإفطار والغداء الخفيف وشاي بعد الظهر والمقبلات المسائية والشوكولاتة والعصائر. تم تصميم ردهة النادي الراقي بفندق ريتز حول مفهوم الإقامة الحديثة لتحقيق أقصى قدر من الراحة والخصوصية للضيوف.

يقع على جزيرة خاصة في ويست باي لاغون بالدوحة ، بالقرب من استاد لوسيل شهادة التميز تريب أدفيزور 2018 تشمل أماكن الإقامة في الأجنحة الدخول إلى صالة النادي ، وهي مساحة خاصة أنيقة مع عروض طعام متعددة يوميًا سبعة مطاعم وصالات بالموقع سبا فاخر ومركز لياقة بدنية حديث موقع مذهل على الخليج العربي

2- فندق سانت ريجيس الدوحة – الدوحة ويست باي – الدوحة – قطر

يعد فندق سانت ريجيس الدوحة أحد أفضل الفنادق في الدوحة – قطر ، ويوفر مكانًا مثاليًا لتجربة كأس العالم. يتميز مكان الإقامة بموقع مذهل على الخليج العربي ويقدم تجربة على طراز المنتجع دون التضحية براحة المدينة. يقدم فندق St. Regis تجربة فاخرة كاملة ويمكن للضيوف توقع خدمة عالية اللمسة من الوصول إلى تسجيل المغادرة.

يوفر فندق سانت ريجيس الدوحة للضيوف قائمة طويلة من التجارب الفاخرة للاستمتاع بها. بالنسبة لمحبي الطعام ، هناك بعض خيارات الطعام الرائعة ، بما في ذلك مطعمان من مطاعم Gordon Ramsay. للراغبين في الاسترخاء ، يقدم سبا Remède الرائع مجموعة متنوعة من علاجات تجديد الشباب الحصرية. في الخارج ، يمكن للضيوف الاستمتاع بالشاطئ الخاص والمسبح الخارجي ذي الحجم الأولمبي الرائع أو استكشاف أراضي المنتجع الرائعة. ثم هناك غرف وأجنحة الضيوف: أنيقة وعصرية مع أحدث التقنيات ووسائل الراحة الراقية – وهي مثالية للاسترخاء بعد يوم من التجول في قطر أو تجربة الإثارة في كأس العالم.

موقع رائع على شاطئ البحر في الخليج الغربي

المنتجع الرائد في قطر – جوائز السفر العالمية 2018

تصميم المنتجع علي الطراز الملكي مع منطقة حمام سباحة رائعة وشاطئ خاص

خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

بالقرب من المتاجر والمطاعم وكورنيش الدوحة الخلاب

3- دوسيت الدوحة Dusit Doha – المنطقة الدبلوماسية – الخليج الغربي – الدوحة – قطر

يتمتع فندق Dusit Doha بموقع رائع في قلب الخليج الغربي ، ويضع الضيوف بالقرب من المتاجر والمطاعم وكورنيش الدوحة الخلاب. داخل مكان الإقامة ، تغمر غرف الضيوف المعاصرة الضوء الطبيعي عبر النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف ، وهناك الكثير من وسائل الراحة الأخرى التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها. يوفر المسبح والصالة على السطح مكانًا مثاليًا للاسترخاء وتناول المرطبات ، بينما سيقدر أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم مركز اللياقة البدنية المجهز تجهيزًا جيدًا. يوجد أيضًا منتجع صحي رائع يكتمل بإطلالات بانورامية في الطابق التاسع والعشرين. بالنسبة لتناول الطعام ، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات من جميع أنحاء العالم في مطاعم دوسيت الأربعة.

موقع رائع في قلب الخليج الغربي

غرف ضيوف فسيحة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف

سبا كامل الخدمات ، حمام سباحة على السطح ، مركز لياقة بدنية

أربعة مطاعم وصالة على السطح

4- أفضل الفنادق في الدوحة فندق ميلينيوم بلازا الدوحة (Millennium Plaza Doha) شارع سحيم بن حمد – الدوحة – قطر

“فندق ميلينيوم بلازا الدوحة خيار رائع لكأس العالم 2022”

مع موقع مركزي قريب من المتاجر والمطاعم وسوق واقف (أحد الأسواق الأكثر شعبية في الدوحة) ، يعد فندق ميلينيوم بلازا الدوحة خيارًا رائعًا لكأس العالم 2022. غرف الضيوف حديثة وواسعة ومجهزة بخدمة wifi مجانية. يضم فندق ميلينيوم بلازا الدوحة عددًا من وسائل الراحة التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها بما في ذلك سبا للاسترخاء في الموقع ومركز للياقة البدنية مجهز تجهيزًا جيدًا. يوفر مكان الإقامة أيضًا ثلاثة مطاعم تقدم المأكولات العالمية والآسيوية.

شهادة التميز تريب أدفيزور ثلاثة مطاعم بالموقع مركز للياقة البدنية وحمام سباحة ومنتجع صحي في الموقع واي فاي مجاني

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