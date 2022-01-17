شوف عروض بنده اليوم ولمدة 7 أيام خصومات خيالية تصل ل 70% ألحق العروض

عروض بنده اليوم يقوم هايبر بنده بتقديم الخصومات الرائعة والقوية والعروض الكبيرة والمذهلة للغاية وذلك يحدث بإستمرار، فقدم السوق تلك العروض والخصومات اليوم الموافق الثاني من شهر يناير عام 2022 إلى جميع زبائن شركة بنده، حيث أن العديد من المواطنين ينتظرون هذه العروض مع الخصومات الكبيرة والرائعة التي يوفرها هايبر بنده، كما أن تلك العروض تتضمن على الخصومات الرائعة والقوية على جميع المستلزمات والمستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية في المتاجر.

عروض بنده السعودية

شركة بنده شركة تم تأسيسها عام 1970 وهي تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة أصبحت تختص في الأسواق التجارية ذلك لبيع كافة المستلزمات الغذائية.

بعد ذلك انتشرت بصورة كبيرة حتى صارت من إحدى الشركات الشهيرة والكبيرة في ذلك المجال عند توافر وتواجد عدة مجموعات متخصصة في صافولا والتي كانت تستحوذ عليها من أواخر القرن رقم عشرين حتى هذا اليوم.

كما أن الشركة في تلك الفترة صارت تمتلك حوالي مائتي فرع يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة متواجدين بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده 1 + 1 من الطحين الفاخر نوعه الجميل مقدار 250 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده برجر اللحم من النوع هوت آند كرسبي مقدار 672 جرام سعرها يكون 11.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

بوب كورن مقدار 450 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

عجينة الكنافة مقدار 500 جرام من النوع السنبلة تكون بسعر 5.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده