شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والأجهزة الكهربائية واللوحية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية وأحدث الجوالات والأجهزة اللوحية، ولم ينتهي مهرجان العروض إلى هذا الحد فقط، بل هناك تخفيضات أخرى جبارة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، وهناك تخفيضات خاصه بمناسبة عودة المدارس على جميع مستلزمات الدراسة، كما يمكنكم الشراء أون لاين أو من خلال أحد فروع شركة لولو هايبر ماركت السعودية والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض هذا الأسبوع في قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للجوالات والأجهزة اللوحية:

يجب العلم أن شركة لولو هايبر ماركت تقدم عروض تنافسية على إصدارات الأيفون 11,12,13 برو وبرز ماكس.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس يدعم الجيل الخامس، أندرويد 11، سعة 256 جيجا بايت بسعر 3,099 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

سامسونج جالكسي اس 21 اف اي، يدعم الجيل الخامس وأندرويد 12، سعة 256 جيجا بايت فقط بسعر 2,999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد قابل للطي يدعم الجيل الخامس، سعة 256 جيجا بايت بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال.

عرض أسوس نوت بوك سيليرون متوفر باللون الأسود بسعر 1,299 ريال سعودي.

تاب سامسونج ايه 7 مقاس 10.4 بوصة سعة 32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي بسعر 1,049 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

لينوفو تابلت مقاس 10.1 أنش سعة 32 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

عروض لولو اليوم على شاشات التلفزيون:

أقوى العروض سكاي وورث شاشة تلفزيون ذكية اندرويد فل اتش دي ليد مقاس 42 ريال.

سوني شاشة تلفزيون ذكية عالية الوضوح جوجل مقاس 55 بوصة، تدعم الواي فاي ودقة 4ك الترا اتش بسعر3,699 ريال سعودي بدلاً من 8,399 ريال.

شاشة تلفزيون سوني شاشة ذكية عالية الوضوح جوجل الترا اتش دي ليد مقاس 75 بوصة 6,699 ريال سعودي بدلاً من 11,999 ريال.