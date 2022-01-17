نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنصف الثمن على الجوالات والأجهزة الكهربائية عروض بن داوود حتى 27 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوالات عروض بن داوود حتى 27 يناير، يتوفر فيليبس آلة نزعة الشعر بسعر 219 ريال بدلاً من 257 ريال خصم 15%، يتوفر بابيليس مملس الشعر بسعر 349 ريال بدلاً من 459 ريال خصم 24%، يتوفر سافال مكواة بخار للرحلات 700 وات بسعر 39 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 35%، يتوفر كي أون صانعة ساندوتشات بسعر 59 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 26%، كما يتوفر عرض خاص على ريمنغتون ماكينة حلاقة الشعر ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية و الجوالات بسعر 119 ريال.

خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية

يتوفر مولينكس خلاط يدوي 200 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية كي أون فرن كهربائي 2000 وات سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 380 ريال خصم 22%، يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية 400 وات سعة 500 مل بسعر 129 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 39%، يتوفر كي أون خلاط بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 31%، يتوفر إمبيريال غلاية كهربائية 2200 وات سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 165 ريال خصم 40%.

عروض بن داوود حتى 27 يناير

يتوفر إمبيريال موقد كهربائي متعدد الاستخدام 2000 وات بسعر 159 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 47%، يتوفر بن داود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 30%، كما يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود على الشاشات دورا شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 20%، كما يتوفر عرض خاص على توشيبا شاشة ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 2899 ريال.

عروض بن داوود على الجوالات

يتوفر هواوي تاب تقنية الجيل الرابع 4G بحجم 10.1 بوصة سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، ويتوفر ضمن عروض الجوالات عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 3 كور تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 369 ريال، يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال، يتوفر أي لايف تاب تقنية الجيل الرابع 4G 7 بوصة سعة 16 جيجابايت و1 جيجا رام بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال ضمن عروض بن داوود خصم 40%.