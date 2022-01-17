شوف عروض جرير اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل70% على الشاشات والجوال واللاب توب

عروض جرير السعودية، قامت مكتبة جرير بتقديم أكبر العروض التي تكون مميزة للغاية التي يتم تواجدها في مكتبة جرير وهذا بسبب المناسبة الخاصة بانتهاء عام 2011، وبداية سنة جديدة وهو 2022، حيث أن تلك العروض والخصومات التي تكون مقدمة عن طريق مكتبة جرير تقديم حتى هذا اليوم الموافق العاشر من شهر يناير في عام 2022، كما أن تلك المكتبة قد افتتحت فرع ثاني بمحافظة المجموعة بالمملكة، لذا أن الفرع هو رقم ستة وخمسون من إجمالي عدد الفروع المتواجدة في السعودية.

عروض جرير اليوم خصومات وتخفيضات على الشاشات واللاب توي والجوالات تصل ل 60%

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير رائدة بالأسواق المالية والمركزية، حيث أن مكتبة جرير تكون متخصصة من أجل تواجد وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي تخص المكاتب مع كافة احتياجات المدارس، كما يكون في مكتبة جرير متوفر ومتواجد جميع الألعاب التي يحتاجها ويرغب بها كل الأطفال، وكذلك يكون متواجد ومتوفر في تلك المكتبة كافة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأثاث المكتبي، وكذلك فإن هذه الشركة قد حصلت على أحسن وأفضل سمعة بين كافة العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية مما حصلت على احترام وشعبية رائعة وكبيرة بين كل جهات المملكة العربية السعودية.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على حقيبة الظهر من النوع بولو فيراري باللون الأسود سعرها يكون 169 ريال سعودي.

خصومات جرير بطاقات الاسم من النوع ديزني كازر تكون ثلاثة ورقات سعرها يكون 3.28 ريال سعودي.

سعر طقم الألوان الخشبية من النوع مارفل سبايدر مان الألوان المختلفة للحجم المتوسط يكون 19 ريال سعودي.

سعر كتاب مقدمة في الحاسب والإنترنت ويندوز 10 يكون 74 ريال سعودي.

كتاب الوصايا العشر في الامن السيبراني يكون بسعر 23 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم