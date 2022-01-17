شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات على كافة المنتجات تصل 60%

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون شركة تختص في البيع لجميع الإلكترونيات، حيث أن تلك الشركة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، فهي من الشركات التي لها دورًا في بيع كافة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وكذلك فإن هذه الشركة من الشركات المتأسسة في عام 2003، وأيضًا تكون شركة مساهمة قد دخلت إلى الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية بأواخر شهر ديسمبر في سنة 2018، وتكون شركة تختص للبيع لجميع الكاميرات وهواتف الجوال وأشياء ثانية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ولمدة 10 أيام فقط
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، فهي شركة من الشركات المستمرة لكي تقوم تقديم العروض الكبيرة والقوية مع الخصومات المذهلة والرائعة، وأيضًا فإن شركة اكسترا تكون من الشركات الحريصة لكي تقوم بتقديم تلك العروض والخصومات بالأسعار المناسبة مع جميع المواطنين والأشخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تختص في بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، مع تواجد وتوافر كافة الأجهزة المنزلية وغيرها في شركة اكسترا.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر كاوية البخار من النوع فيليبس 2600 واط باللون الفيروزي يكون 279 بدلًا من 319 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا كاوية البخار الخاصة بالملابس 1500 واط من النوع برنسيس يكون بسعر 249 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- السوار الرياضي من النوع هواوي 6 24.5 باللون البرتقالي يكون بسعر 189 بدلًا من 219 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع آيسر أسبير سعة التخزين 128 جيجا بايت بالذاكرة المؤقتة 4 جيجابايت شاشة بحجم 15.6 بوصة ويندوز 10 يكون بسعر 1249 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- شاشة الألعاب المنحنية من النوع سامسونج معدل التحديث الخاص بها 20 هيرتز مع الشاشة فائقة الدقة 1 ميللي ثانية وقت الاستجابة حجم 27 إنيش يكون بسعر 2999 بدلًا من 3249 ريال سعودي.
- سعر البروجيكتور من النوع إل جي 550 لومين يعمل حتى 30000 ساعة يكون 1699 بدلًا من 2329 ريال سعودي.
- ويسترن ديجيتال ماي باسبورت 1 تيرا بايت يكون بسعر 209 بدلًا من 249 ريال سعودي.
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