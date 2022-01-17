نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي الجهنمية لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ وإزالة الجير والبقع وتلميعها في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ، قد يتعرض سيراميك الحمام والمطبخ دائمًا لظهور بقع عليها سواء كانت بقع تراكم الجير أو الدهون وذلك قد يرجع سببه إلى الأبخرة التي قد تتصاعد سواء من المطبخ أو في الحمام، ويصعب تنظيف السيراميك بالطرق التقليدية، ولذلك فيمكنك اتباع بعض الطرق التي قد تساعد في التنظيف السريع، وإزالة البقع وجعل السيراميك لامع كالجديد، وسوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

طرق بسيطة لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ بكل سهولة

يوجد بعض الطرق بمكونات بسيطة توجد في منازلنا، ولذلك يمكن استخدامها في أي وقت لتحقق أفضل نظافة ولمعان سيراميك وطريقة استخدامها كالتالي:

تنظيف السيراميك بصودا الخبز

صودا الخبز تعتبر من أهم المواد الفعالة في التخلص من بقع الدهون، واي تراكمات قد تواجه على السيراميك بكل سهولة، وفي وقت بسيط وطريقة استخدامها كالآتي:

احضري زجاجة رشاش.

أضيفي بها اربع ملاعق كبار من صودا الخبز.

أضيفي بعد ذلك كوب او اكثر من المياه الساخنة حتى تمتليء الزجاجة.

رجب الزجاجة جيدًا حتى يذوب بها.

رشي كل الاماكن التي بها بقع أو السيراميك كله.

اتركيها لمدة عشرة دقائق.

احضري قطعة قماشة جافة، وقومي بمسح السيراميك بالكامل برفق.

يمكنك إعادة الرش مرة أخرى إذا وجدتي أي بقعة مرة أخرى حتى يصبح السيراميك لامعًا بشكل كامل.

تنظيف السيراميك باستخدام الخل

الخل من أكثر المواد المزيلة للبقع، ويساعد في تعقيم السيراميك والتخلص من أي ميكروبات قد تكون عالقة به وطريقة استخدامه كالتالي:

اخلطي كوب من الخل الأبيض المركز.

مع كوبين من الماء الساخن.

أضيفي هذا الخليط في زجاج رشاش.

رشي كل السيراميك بهذا الخليط.

اتركيه لمدة نصف ساعة سواء كان الأرضيات أو الحائط.

يمكنك غسل الخليط بعد ذلك بقطعة من السلك والصابون السائل لتحصلي على أفضل لامعة ونظافة بشكل رائع.

تنظيف السيراميك بالملح

يستخدم الملح أيضًا في إزالة الدهون والأبخرة من السيراميك، وذلك من خلال الآتي: