نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون والحروق والبقع الصعبة في دقائق بدون فرك ودعك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف البوتجاز، تهتم ربات البيوت عادنًا بتنظيف المنزل بكل تفاصيله، وأجهزته المنزلية بشكل كامل، ومن أكثر الأجهزة التي بالتأكيد تحتاج إلى كثرة التنظيف هو البوتجاز وذلك لأنه هو الوسيلة الوحيدة لطهي الطعام، ويستخدم بشكل يومي، ويتعرض البوتجاز للأبخرة، والدهون وبقايا الطعام التي قد تتساقط عليه، وبقع الحروق أيضًا، كل ذلك يجعل شكله غير مرغوب فيه، ولذلك يمكنكم القيام بعملية التنظيف بدون أي تعب أو مجهود لذا تم اتباع بعض الطرق البسيطة التي لها قدرة فائقة على التخلص من البقع والدهون، والتي سوف نعرضها لكن بشكل تفصيلي.

طرق مختلفة لتنظيف البوتجاز بكل سهولة

قد بواجه الكثير من النساء مشكلة تنظيف البوتجاز، وذلك لوجود بعض البقع الصعبة التي لا يمكن التخلص منها بالطرق المتعارف عليها التقليدية، ومن أهم الطرق البسيطة التي يتم تجهيزها في المنزل واستخدامها هي كالتالي:

استخدام الخل الأبيض لتنظيف البوتجاز

يستخدم الخل في تنظيف الأسطح بشكل عام، ويساعد على التعقيم والتخلص من اي بكتريا أو ميكروبات ويجعل الأسطح لامعة كالجديدة، ولذلك فهو من أهم المواد التي يمكن أن تستخدم لتنظيف البوتجاز، حتى يصبح لامع كالجديد وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بإضافة كوب من الخل إلي كوب من المياه الدافئة.

رشي البوتجاز بالكامل بهذا الخليط.

امسحي بإستخدان قطعة اسفنج نشفة كل البوتجاز.

ثم استخدمي فوطة نظيفة للتخلص من اي بقايا وتلميع البوتجاز وتنشيفة.

استخدام الأمونيا لتنظيف البوتجاز

الأمونيا لها قدرة سريعة في تنظيف عيون البوتجاز والسطح بكل سهولة وطريقة الاستخدام كالتالي:

يمكنك وضع كمية من الأمونيا على اعين البوتجاز وتركيبها ليلة كاملة ثم غسلها جيدًا في الصباح لتصبح لامعة كالجديدة.

ويمكن رش الامونيا المخففة بالماء على الأسطح ثم مسحها بالشكل التقليدي بفوطة جافة للوصول إلى أفضل نتيجة.

الليمون والبيكنج صودا

هذا الخليط هو الأفضل في تنظيف البوتجاز فهو يعمل على تذويب الدهون بشكل سريع، كما أن الليمون بيعمل على تلميع الاسطح، والتخلص من اي بقع صعبة وطريقة الاستخدام كالتالي: