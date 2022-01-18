نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببلاش.. تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية ، يستعد المنتخب المصري لخوض واحدة من أكبر البطولات الإفريقية وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون وستبدأ في مساء يوم الأحد 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل 2022، ومنذ هذا الوقت بدأ المصرين في البحث عن القنوات المجانية المفتوحة المقرر لها أن تقوم بنقل المباريات.

ونحن سوف نساعدكم وسنقدم لكم أقوى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث أن عدة قنوات صرح لها بأن تقوم بنقل المباريات على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

هناك ألاف المشجعين ومتابعين مباريات كرة القدم سواء في مصر أو بالبلدان الأخرى يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة لكي يكون باستطاعتهم متابعة البطولة ومنتخب دولتهم ومن ضمن المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري التي يحتوي على مجموعة من أفضل اللاعبين المصرين.

ولكي يستمتع الجميع بمشاهدة المباريات يفضل أن يقوموا بضبط أجهزة الاستقبال على تردد القنوات المجانية المفتوحة التالية:

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1،2:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة البوركينية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

قناة يورو سبورت:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 13 شرقاً 11090.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ارينا سبورت:

القمر الصناعي: البلغاري.

التردد: 12382.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

قناة النبأ الليبية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

سيتواجد في الكاميرون 24 منتخب عربي وأفريقي لكل يحصل منتخب واحد فقط على لقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية، سوف يتم تقسيم المنتخبات على 6 مجموعات في كل مجموعة 4 منتخبات وتم تقسيم المجموعات بهذا الشكل: