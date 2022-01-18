بوتجازك هيبرق.. تنظيف زجاج الفرن والبوتجاز بالكامل بمكون واحد عبقرى والتخلص م الدهون فى لحظات وهيرجع جديد

بوتجازك هيبرق.. تنظيف زجاج الفرن والبوتجاز بالكامل ، بعد الاشخاص يقوموا بتقديم الكثير و العديد من النصائح المختلف يؤكدون ايضا على استخدام بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تنظيف زجاج الفرن، لأنه يحتاج إلى الطرق الحديثة التي تقضي تماما على المشاكل التي تتواجد في الزجاج، وبالأخص التي يتواجد داخل على الفرن، والتي قد يتعرض الكثير والعديد من الاتساخات المختلفة و الدهون التي تتراكم عليه بشكل مباشر لهذا السبب يمكن أيضا أن نستطيع الحصول على عملية التنظيف بشكل سريع.

بوتجازك هيبرق.. تنظيف زجاج الفرن والبوتجاز بالكامل

طريقة البيكربونات الصوديوم لتنظيف الزجاج

أهميتة

البيكربونات الصوديوم يساعد ايضا على تنظيف وتعقيم الزجاج.

يصعب أيضا من هذا المزيج على تلميع الزجاج والتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد فيه.

البيكربونات الصوديوم مع الخل يعمل ايضا على التخلص تماما من الاتساخات والأطعمة التي يتم تواجدها عليه.

هذا المزيج يعتبر قوي جدا في عملية التنظيف.

طريقة تطبيق الوصفة :’

أولا يجب أن نقوم بفتح الفرن جيدا.

ثم بعد ذلك نضع كمية بيكربونات الصوديوم.

مع كوب من الخل نخلطهم جيدا

نخلط مزيج قوي نقوم باضافته على الزجاج مباشرة ونتركه لمده عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإزالة الاضطرابات التي تتواجد فيها باستخدام قطنة نظيفة.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع لكي تتجنبي عدم وجود تراكمات الدهون في الزجاج الفرن.

استخدام عصير الليمون

عصير الليمون يمتلك العديد والكثير من الفوائد الصحية الهائلة جدا التي يجب ايضا ان تقوم باستخدامها حتى تحصلي على تنظيف وتعقيم جميع انواع الزجاج التي يتواجد لديك بالاخص زجاج الأفران الكهربائية:-

الطريقة :