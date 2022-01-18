نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لا تقاوم وخصومات تصل لـ50% في السعودية الآن على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتسمت أسواق العثيم بالكثير من السمات والمواصفات التي بفضلها أقبل الكثير من الأشخاص على التعامل معها وبكل تأكيد استطاعت أن تحقق نجاح كبير بين جميع الأسواق في المملكة العربية السعودية، فالهدف الذي تعمل من أجله العثيم هو تلبية كافة متطلبات عملائها وتقديم إليهم منتجات صحية وطازجة ومن خلال المقال سنتعرف على أقوى عروض من العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

تشمل العثيم الكثير من المنتجات وتوفر عليها عروض وخصومات تتخطى ال 50% ومن بين تلك المنتجات كلًا من التالي: ديتول مطهر، بف باف سائل طارد الناموس بالإضافة إلى Pif Paf Liqaid، موبي صابون سائل Mobi، يحتوي العرض أيضًا على موبي ملين ملابس أزرق، كامبفاير مارشملو حلوى Campfire Assorted Marshmallows، يشمل العرض أيضًا على جالكسي شوكولاتة كيك بالإضافة إلى فانيلا وكذلك كراميل Galaxy Chocolata”.

تخفيضات أسواق العثيم

تقم العثيم أيضًا عرض على” جالكسي أيس كريم، مالتيزرز آيس كريم Maltesers Ice Cream، كوانا بريك شوكولاتة Quanta Break Chocolate Wafer، فراي شوكولاتة حليب قشطة وكراميل Fray Chocolates، بست ميني شوكولاتة تشكيلة Minis Assorted Chocolates”.

تقدم العثيم عرض على كلًا من هاريبو حلوى منوع Haribo Quaxi، كلاسنو كابتشينو Klasno Assorted Cappuccino، بيك أب بسكويت بالزن Bahlson Pick Up Choco، هالي كيك أولكر، روبنز باسكن آيس كريم Baskin Robbins Assorted Ice Cream.

خصومات وعروض العثيم في السعودية

ما زالت عروض العثيم في السعودية مستمرة ولا تنقطع على الإطلاق فيحتوي العرض على كلًا من التالي” مازولا زيت ذرة Mazola Corn Oil، نور زيت دوار الشمس Noor Sunflower Oil، زيت حياة، بريزيدن جبن كاسات كريم وجبن شيدر President Cheese Cream، زيت أبو زهرة كوكا كولا مشروب غازي Coca Cola Drink”.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

من أبرز المنتجات أيضًا كلًا من ” ماني الحلو كوكتيل Yummy mani sweet، سنوفا صابون يد معطر Sunova Liquid Hand Soap، بانتين شامبو علاج للقشرة Pantene 2 in 1 Shampoo، صابون أبيض من سيف جارد Safguard Soap Pure، ألويز فوط مع الأجنحة Always Sanilay Pads، داوني ملين ملابس Dawny.