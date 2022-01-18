شوف يومان فقط على انتهاء عروض لولو هايبر ماركت Lulu بنصف الثمن بجميع الفروع ومفاجآت نص الأسبوع

تتوفر تنزيلات كثيرة على منتجات متنوعة ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم عدد كبير من اللحوم المحلية، وخصومات خاصة أخرى على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة المتنوعة، وتنزيلات أخرى من لولو ماركت Lolo market والتي تصل إلى نصف الثمن على أسعار الحلويات الطازجة والمخبوزات، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أهم وأكبر الماركتات الموجودة بالمملكة وخارجها، كل هذه العروض وأكثر تجدونها فقط من خلال موقع ثقفني لجديد جميع أنواع العروض والأخبار الحصرية في المملكة وفي جميع الدول العربية الأخرى، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالسعودية في يناير

خصومات متميزة اليوم وخلال نصف الأسبوع من يناير في فرع لولو ماركت Lulu market على بن أبي طالب بالرياض، والتي تضم: خصم مميز على سعر الخيار السعودي، وغيره على سعر البصل الأحمر السعودي، وخصم آخر منهم على سعر العنب الأسود الإيطالي، كما لديهم خصم آخر على سعر علب الفراولة المصرية.

عروض لولو ماركت Lulu market حتى نفاذ الكميات

توجد خصومات مميزة أخرى من لولو هايبر ماركت اليوم في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: عرض خاص على سعر الجوز العادي بالكيلو، وعرض آخر منهم على سعر المكسرات العربية المشكلة بالكيلو، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة المش المصرية بالكيلو، وعرض آخر منهم على سعر مورتديلا اللحم البقري السادة، وبالفلفل، وبالزيتون من ماركة أمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر برياني اللحم البقري، وعرض آخر منهم على سعر النصف دجاجة التندوري، وغيرهم على سعر الميني كرواسون.

تنزيلات حصرية لفترة محددة من لولو الرياض بالسعودية

نتواصل مع حضراتكم تقديم أحدث عروض لولو هايبر ماركت الحصرية بالمملكة العربية السعودية، والتي منها: عرض خاص على سعر صندوق البطاطس السعودي، وعرض آخر على سعر البطاطا المصرية الحلوة، والجزر الإسترالي، وعرض آخر على سعر المانجو الجنوب افريقية، وخصم مميز منهم على سعر الطماطم الشيري الحمراء للعلبة، وخصم على سعر الملفوف الأبيض.