شوف تبدأ من 125 ألف جنيه.. ارخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

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عمر شويل - جدة تبدأ من 125 ألف جنيه.. ارخص 5 سيارات هاتشباك في مصر - ثقفني
يبحث الكثيرون من محبي السيارات عن أسعار سيارات في متناول الجميع، واليوم نوفر لكم مجموعة كبرى من السيارات الهاتشباك بتكلفة تبدأ من 125 ألف جنيه ، قمنا بتجميع قائمة بأرخص خمس سيارات هاتشباك جديدة في مصر للعائلات الصغيرة والشباب،وهذه السيارات هم (هيوند اي i20، وسيارة رينو سانديرو، وسيارة سوزوكي بالينو، وسيارة سوزوكي سويفت، وسوزوكي ألتو)، وتبدأ أسعارهم من 125ألف حتى 274 ألف جنيه، لذلك يريد الكثير من الأشخاص شراء سيارة هاتشباك لأن سعرها جيد بالنسبة لهم حيث أن جميع أنواع السيارات الأخرى باهظة الثمن.
تعرف على ارخص 5 سيارات هاتشباك:
- أولاً سيارة هيونداي i20: يبدأ السعر الرسمي لسيارة هيونداي i20 هاتشباك في مصر من 279 ألف جنيه مصري ، مما يجعلها من أرخص السيارات في هذه الفئة، مدعومًا بمحرك 1400 سي سي يولد 99 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 134 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة ، تحتوي سيارة هيونداي الجديدة على ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وعلبة تروس يدوية بست سرعات.
- ثانياً سيارة رينو سانديرو: ويبدأ السعر الرسمى لها حوالي 236 ألف جنيه مصري وتعتبر من أرخص سيارات الهاتشباك، وتم دعمها بمحرك سعته 1600 سي سي وقوته 110 حصان، وعزم دوران أقصى يبلغ حوالي 148 نيوتن متر عند 3750 دورة خلال دقيقة، كما أنها تحتوى على ناقل حركة من 5 نقلات أوتوماتيكي، كما أنها تستهلك حوالي 7.9 لتر من البنزين لكل 100 كيلو متر.
- ثالثاً سيارة سوزوكي بالينو: تعتبر السيارة من ضمن الفئات الأرخص سعراً في الهاتشباك، وهي بسعر 264 ألف جنية، ويوجد بها محرك 4 سلندر وسعته 1400 سي سي وقوتها 95 حصان، وأقصى عزم لها حوالي 139 نيوتن متر عند 4200 دورة خلال دقيقة، ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات.
- رابعاً سيارة سوزوكي سويفت: وهي سيارة يبدأ سعرها من 215 ألف جنية حتى 225 ألف جنيه وهذا السعر لثالث فئة وهي الأعلى تجهيزاً، وتحتوي السيارة على محرك سعته 1200 سي سي وقوته 87 حصان وأقصى عزم لها 107 نيوتن متر.
- خامساً سوزوكي ألتو: هي سيارة صغيرة وهي الأرخص في تلك الفئة وتحمل العلامة اليابانية وسعرها الرسمي حوالي 125 ألف جنيه، زتحتوي على محرك صغير 3 سلندر وسعته 800 سي سي وقوته 47 حصان وله ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
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