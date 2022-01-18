شوف تبدأ من 125 ألف جنيه.. ارخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

يبحث الكثيرون من محبي السيارات عن أسعار سيارات في متناول الجميع، واليوم نوفر لكم مجموعة كبرى من السيارات الهاتشباك بتكلفة تبدأ من 125 ألف جنيه ، قمنا بتجميع قائمة بأرخص خمس سيارات هاتشباك جديدة في مصر للعائلات الصغيرة والشباب،وهذه السيارات هم (هيوند اي i20، وسيارة رينو سانديرو، وسيارة سوزوكي بالينو، وسيارة سوزوكي سويفت، وسوزوكي ألتو)، وتبدأ أسعارهم من 125ألف حتى 274 ألف جنيه، لذلك يريد الكثير من الأشخاص شراء سيارة هاتشباك لأن سعرها جيد بالنسبة لهم حيث أن جميع أنواع السيارات الأخرى باهظة الثمن.

تعرف على ارخص 5 سيارات هاتشباك: