شوف بنصف الثمن عروض اكسترا هايبر ماركت Extra market الإستثنائية لفترة محدودة

من المعروف أن مجموعة Extra تعد من أكبر وأهم متاجر البيع أونلاين في المملكة العربية السعودية وبالكثير من الدول الخليجية الأخرى، حيث يشمل المتجر عدد كبير من السلع والمنتجات المميزة بأعلى جودة، وأقل سعر، حيث يمكنكم الإستفادة بكل ما تحتاجونه لمنزلكم، سيارتكم، لحديقتكم بنصف الثمن اليوم ولفترة محدودة خلال منتصف يناير 2022 ضمن عروض اكسترا بداية من 18 يناير، كل هذه التفاصيل وأكثر يمكنكم فقط الإستفادة منها عبر موقع ثقفني لجديد جميع عروض المملكة وخارجها.

عروض اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market بالمملكة

خصومات متنوعة جديدة وحصرية فقط من خلال موقع ثقفني بكل تفاصيلها، ومن بينهم: خصم خاص على سعر Ear pods مع غطاء شحن لاسيلكي من الجيل الثاني باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر السوار الرياضي من هواوي 6 باللون البرتقالي، وعرض آخر منهم على سعر السماعة اللاسيلكية من جي لاب باللون الأسود، وتوفير منهم على سعر الآيير بودز باللون الأبيض من ماركة Apple أونلاين، وخصم آخر منهم على سعر السماعة اللاسيلكية باللون الأبيض من Honor.

عروض اكسترا السعودية ضمن عروض يناير المميزة 2022

إستكمالاً لخصومات إكسترا هايبر ماركت Extra market نعرض لحضراتكم: خصم خاص على سعر سماعات الرأس من سماعات الرأس من باس، وخصم آخر منهم على سعر سماعات الرقبة بالبلوتوث من هواوي Huawei، وخصم آخر منهم على سعر آبل الساعة الذكية الرياضية إس أي Apple مع خاصية الـ Gps، 40 ملل باللون الأسود.

خصومات يناير 2022 من إكسترا ماركت Extra market السعودي

خصومات مميزة أخرى من اكسترا هايبر ماركت السعودي Extra market Ksa، وتشمل: خصم خاص على سعر طقم الإفطار المكون من 3 قطع من برينسيس Princess 1450 واط، لتر كامل، باللون الأحمر غلاية، وصانعة قهوة، وخصم آخر منهم على سعر محمصة خبزمحمصة الخبز من فيليبس Philips مع شريحتين وقوة 950 واط، وعرض مميز آخر منهم على سعر محمصة الخبز من كلاس برو Class pro 1400 واط باللون الأبيض، وتنزيل مميز منهم على سعر صانعة القهوة باللون الأسود من كلاس برو 900 واط 600 ملل، وغيرهم كثير من الخصومات.