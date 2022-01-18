شوف بنصف الثمن عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة ومفاجآت حصرية اليوم وغداً لجميع العملاء

تخفيضات يناير الحصرية بأسعار مميزة اليوم وغداً وحتى نفاذ الكميات ضمن عروض العثيم الأسبوعية لفترة محدودة على جميع أنواع المنتجات الغذائية الطازجة، والمعلبات، والمثلجات بمختلف أنواعها، وعلى أنواع الخضروات والفواكه، واللحوم المحلية والمستوردة، كما تتوفر خصومات حصرية على أنواع الدجاج الطازج نظيف الأحشاء، والمكسرات، والحلويات، والمخبوزات، وكثير من المنظفات، ومستحضرات العناية الشخصية بالجسم، والشعر، والبشرة، وغيرهم كثير من منتجات أساسية يحتاجها كل منزل، كل هذه العروض بتفاصيلها تعرفونها فقط من خلال موقع ثقفني لجديد أخبار الدول العربية، وإليكم تفاصيل عروض العثيم بالسعودية:

عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية Othaim Ksa offers

تخفيضات حصرية فقط خلال نصف الأسبوع يناير 2022 بفروع أسواق العثيم المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم مميز على سعر حلو بقر هالي، وخصم آخر منهم على سعر الباكينج باودر من هالي بلو ليبل، وخصم آخر منهم على سعر نشا الذرة من هالي، وغيرهم على أسعار مياه هالي، وعلى زبدة الفول السوداني الناعمة من سونيا، وغيرهم.

خصومات العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية Othaim market

نستكمل معكم تقديم باقي عروض العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر عسل بورام أكاسيا، وغيرهم على سعر قشطة هالي، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة المربعات من فيكتو، وغيرهم على أسعار السميد بأنواعه، وعلى أسعار المكسرات الفردانية والمشكلة، وخصم آخر منهم على سعر العبوات الإقتصادية من سكر أبو فهد الناعم بحجم 10 كيلو، وخصم آخر منهم على سعر العبوات الكبيرة من زيت أبو فهد للقلي والطبخ، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار زيت لايت لايف أولين النخيل بحجم 1.5 لتر، وعرض مميز آخر على سعر زيت هالي للطبخ والقلي، وورق العنب من اميفا.

عروض حصرية من العثيم ماركت بالسعودية Othaim big offers

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم خاص على سعر شوربة هالي بالشوفان الأبيض، وعرض آخر منهم على سعر صلصة الطماطم من هالي، كما لديهم خصم متميز على سعر الجبن الكريمي الكاسات من هالي، وعرض آخر منهم على سعر البسكويت.