نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات العثيم مع عروض الشتاء الدافئة في المملكة في المقال التالي
أقوى خصومات العثيم مع عروض الشتاء الدافئة في المملكة، مع تخفيضات الشتاء في أسواق عبد الله العثيم هتوفر أكثر عند زيارة أقرب فرع بالنسبة لك من فروع العثيم في المملكة والاستفادة من كافه التخفيضات والخصومات التي تقدمها أسواق العثيم أسبوعياً على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الحديثة والهواتف الذكية ومنتجات العنية بالجسم والبشرة والشعر داخل أسواق العثيم، استمتع بفرص توفير رائعة مع أقوى العروض لا تفوتها مع تخفيضات مجنونة وأسعار تبلغ حتى نصف السعر وعروض أخرى على بعض المنتجات التي ستحصل عليها بسعر التكلفة الأساسية للمنتج، هذه الخصومات تسري منذ الأربعاء الماضي 12 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 18 يناير أو في حال نفذت الكمية من مخازن العثيم.
أقوى خصومات العثيم:
- يمكنك الحصول على أقوى خصومات العثيم على اللحوم والحصول على كيلو لحم رفيدي بالعظم بسعر البيع للعملاء بعد الخصم وهو 48.95 ريال سعودي.
- كما تستطيع الحصول على لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو بعد التخفيض وهو 38.95 ريال سعودي.
- اشتري كيلو جبن فيتا بالزيتون أخضر بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيضات المقدمة من أسواق عبد الله العثيم لكافة عملائها داخل المملكة.
- جبن فيكتو دوبل كريم من أسواق العثيم بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو، واحصل على كيلو زيتون سما سما أسباني اسود جامبو بسعر 14.75 ريال سعودي للكيلو من أسواق عبد الله العثيم لعملائه.
- أيضاً اشتري شبيهة جبن جرين لاند ابيض وزن 1.5 كجم سعر العلبة بعد الخصومات. المقدمة من العثيم هو 24.95 ريال سعودي.
- عرض على مكدوس هالي سوري الكيلو بسعر 16.95 ريال سعودي بعد التخفيضات المقدمة من أسواق عبد الله العثيم.
- خصومات متوفرة في أسواق العثيم لجميع عملاء العثيم داخل المملكة. على زيتون كلوسال يوناني بسعر البيع بعد الخصم وهو 23.50 ريال سعودي للكيلو.
- كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر البيع الأساسي بعد التخفيضات المقدمة من أسواق العثيم هو 47.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم على جبن جرين لاند بالقشطة بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو.
- احصل على جبن السنبلة موزريلا سعر الكيلو بعد التخفيض هو 30.95 ريال سعودي.
- سعر كيلو الحلاوة الحلواني مع الفستق هو 15.50 ريال سعودي. خلطة الزبدة الإماراتي بلوك بسعر البيع بعد التخفيضات المقدمة من أسواق عبد الله العثيم وهو 10.50 ريال سعودي.
- علبة اللبنة فوود جايت هنغاري وزن 2.75 كجم بسعر 54.75 ريال سعودي، وسعر الكيلو هو 19.95 ريال سعودي.
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