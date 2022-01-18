منظف سحري من كون كلنا بنرميه ينسف دهون السيراميك وبقع الملابس وحروق البوتاجاز

اليوم معنا وصفه سوف نقوم من خلالها تنظيف دهون مواسير الغاز والتسلخات البقع والملابس والبوتاجاز واتساخ الحوائط ودهون السيراميك والكثير من الأشياء ويمكن استخدامه لمدة طويلة دون أن تنتهي صلاحيته كما انه يمكن ان تقومي بعمل مشروع في البيت من خلال هذا المكون السحري وتقوم ببيعه مثل المنظفات الجاهزة وسوف تحققي منه الأرباح، كما ستوفر الأموال التي كانت تدفعها في شراء المنظفات.

تحضير المنظف السحري

المنظف الذي سنقوم بعمله اليوم منه مكون كلنا نقوم برميه مع انه مليء بالحمضيات التي تقوم بنسف اي اتساخات او بقع يمكن ان تتخيلها كما انه يمكن ان يقضي على أي أنواع الدهون كما انها امنه على الملابس ويمكن ان تستخدم في تنظيفها المكون الذي سنتحدث عنه اليوم هو الطماطم التي تكون قد اصبحت قديمه وانتهت صلاحيتها في البيت ولا يمكن استخدامها مرة اخرى وسنقوم برميها ولكن بدلا من ذلك سوف نستخدمها في التنظيف كما سنشاهد مجموعة من الطماطم الفاسدة تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات كما سنحضر واحد لتر من الماء ونضعهم فى الخلاط ونقوم بتشغيل الخلاط وضربهم جيدا ثم نصفيه يصبح عصير طماطم حسن اقوم تصفيتها من البذور والقشور تماما وبعد ذلك نقوم باحضار بوله ثم نضع في هذه البطولة ونصف عصير الطماطم وبعد ذلك نضيف علي عصير الطماطم 1 كوب من النشا الذي يعتبر له فوائد عديدة في التنظيف وحمايه الأيدي اثناء التنظيف كما انه يعمل ثقل للمنظف ونقلبه جيدا مع عصير الطماطم حتى يذوب جيدا ولا توجد تكتلات بعد ذلك نحضر البوتاس او قشور الصودا الكاوية حيث نضيف ملعقة واحدة من البوتاس علاء نصف عصير الطماطم الاخر ونقوم بتقليبه ايضا جيدا ساكن نلاحظ ان هناك بخار سوف يتصاعد، اهتم بتقليبه جيدا اذا لمس هذا البوتاس يديك حاولي ان تضعي عليها خل فورا حتى لا يؤذي اليد، ثم نضيف عصير الطماطم والبوتاس على الخليط الاخر الذي يحتوي على عصير الطماطم والنشا ونقلب جيدا و نلاحظ ان الخليط اصبح جيلاتين لزج جدا وبعد ذلك نضيف نصف لتر من الصابون السائل ونضيف ايضا نصف كوب من الكلور الابيض على هذا الخليط ونقلبه ونضيف ايضا ملعقه ملح ليمون وبذلك اصلحه المنظف جاهز للاستخدام ويمكن تعبئته في زجاجات المكون لدينا أصبح منظف هائل و قوي للغايه ليس له اي ضرر على الايدي وليس له اى رائحة نفاذة ويمكن استخدامه بامان كمذيب الدهون ويقضي على البقع والاتساخات في العديد من الاستخدامات.

استخدامات هذا المنظف السحري