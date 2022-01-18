نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة بملح الليمون لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك وإزالة رائحة الكمكمة منها من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الغسالة الاوتوماتيك، الغسالة من أهم الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها، والتي لابد من الاهتمام بنظافتها وتعقيمها بشكل دائم ومستمر كل فترة، وذلك حتى تظل نظيفة، ولان الغسالة هي التي تنظف كل الملابس من الأوساخ والأتربة، فمن المتوقع أن يتراكم بها بعض هذه الأوساخ الغير مرئية، مما قد يؤدي ذلك إلى عدم القيام بمهامها بأفضل شكل كما أنها سوف ينبعث منها بعض الروائح الكريهة الغير محببة، وسوف نوضح لكم طريقة تنظيف الغسالة الاتوماتيك بكل سهولة.

طريقة تنظيف الغسالة الاوتوماتيك

إذا لاحظتي أن الغسالة الاتوماتيك لا تعمل بالشكل الطبيعي في تنظيفها للملابس، أو إذا تم انبعاث منها بعض الروائح الكريهة فكل ذلك يدل على احتياج الغسالة إلى التنظيف الداخلي لها، ويمكنكم بالفعل القيام بذلك باستخدام بعض المواد المتوفرة في كل بيت وطرق التنظيف كالآتي:

تنظيف الغسالة الاتوماتيك الخل وبيكربونات الصوديوم

الخل من أهم المواد الطبيعية التي قد تساعد في التعقيم بشكل كامل، وعند إضافة البيكربونات الصوديوم قد يساعد في إزالة اي رواسب أو روائح قد تكون متواجدة داخل الغسالة، وتصبح نظيف كالجديدة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري وعاء وأضيفي إليه زجاجة خل كاملة واحد لتر. أضيفي إلى الخل نصف كوب من بيكربونات الصوديوم. قومي بتقليب المكونات. أضيفي نصف كمية الخليط في درج المسحوق في الغسالة قومي بالتشغيل على برنامج شديد الأوساخ على درجة ٩٠ درجة حرارة. أما عن باقي الخليط يتم وضعة أثناء عملية الشطف.

تنظيف الغسالة الاتوماتيك بملح الليمون

ملح الليمون من المواد الطبيعية التي تستخدم للتنظيف بشكل فعال وسريع من أقوى البقع والأوساخ الشديد، لذلك يمكن استخدامه لإزالة مايمكن. تراكمه داخل الغسالة من جير أو رواسب الصابون، طريقة الاستخدام كالآتي:

قومي بضبط الغسالة على برنامج طويل، وعلى درجة حرارة٩٠ درجة.

ضعي نصف كوب من ملح الليمون في درج المسحوق.

وقومي بتشغيل الغسالة دورة تنظيف كاملة بشكل طبيعي.

تنظيف الغسالة الاتوماتيك من الروائح الكريهة

الروائح الكريهة التي قد تنبعث من الغسالة الاتوماتيك قد تكون سبب في ظهور هذه الرائحة في الملابس، وتدل على شدة اتساخ الغسالة من الداخل لذلك لابد من التخلص منها ويتم ذلك بالطريقة الآتية:

يتم استخدام الكلور الخام المركز، فهو يساعد في تنقية الغسالة من الميكروبات والبكتريا التي قد تكون عالقة بها، كما أنه يقضي على الروائح الكريهة بشكل كامل.

ويتم ذلك من خلال وضع الكلور داخل الدرج، وطرق الغسالة تعمل بالشكل العادي.